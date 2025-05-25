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Люстра, которая испортит аппетит: главные ошибки освещения на кухне

2:09
Недвижимость

Освещение кухни — это не просто вопрос функциональности. Неправильная люстра способна сделать даже самую стильную кухню неудобной, тусклой и неуютной. А правильно подобранная — добавит тепла, света и уюта. И всё это — без больших затрат.

Кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Anatoliy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Почему на кухне особенно важен свет

Готовка требует сосредоточенности, а это невозможно без хорошего света. Резкое освещение утомляет глаза, а тусклое мешает готовить и делает интерьер унылым.

Правильная люстра должна давать мягкий, но достаточно яркий свет, который не искажает цвета и не делает комнату "больничной".

Как выбрать подходящую модель

Тип люстры напрямую зависит от размера кухни и высоты потолков.

Подвесные модели подойдут для просторных кухонь с высокими потолками — они добавят стиля и зонируют пространство.

Потолочные (плоские) светильники — идеальный вариант для маленьких кухонь и низких потолков. Они не загромождают пространство и дают ровное освещение.

Сколько света нужно именно вам

Для кухни площадью 8-12 м² подбирайте люстру с мощностью 100-150 Вт или световым потоком от 800 до 1200 люмен.

Цветовая температура тоже имеет значение:

  • 2700-3000 К — тёплый свет, создаёт уют и расслабляет.
  • 3500-4000 К — нейтральный свет, хорошо подходит для работы и повседневных задач.
  • Слишком холодный (более 4000 К) делает интерьер неприветливым и "стерильным".

Дизайн и стиль: не нарушайте гармонию

Люстра должна не только светить, но и вписываться в интерьер. Модерн требует сдержанности и чётких форм, лофт — металла и индустриального настроения, а классика — стекла, хрусталя или кованых элементов.

Но есть универсальное правило: никакой вычурности в маленьких кухнях. Иначе акцент будет не на кухне, а на люстре.

Уточнения

Лю́стра (фр. lustre, от лат. lustro — «освещаю») — подвесной потолочный светильник для создания бестеневого, в отличие от точечного источника, освещения помещений. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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