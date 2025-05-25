Ржавчина на кухонной посуде? Вам не нужны химикаты — спасёт то, что уже есть дома

Рыжие пятна на ножах, кастрюлях или мойке портят внешний вид и вызывают тревогу. Кажется, будто посуда уже безнадёжно испорчена. Но на самом деле всё можно исправить — без дорогих средств и вредных паров.
Причина проста: влажность и металл несовместимы. Если вы оставили нож в раковине или не досушили сковородку, ржавчина появится быстро. И чем дольше вы её игнорируете, тем глубже повреждается поверхность.
Хорошая новость — есть три простых и безопасных способа вернуть посуде чистоту и блеск.
Обычный столовый уксус — это первое средство, которое стоит попробовать. Он безопасен для человека и разъедает ржавчину уже за полчаса.
Если пятно небольшое, просто смочите тряпку уксусом и приложите к ржавчине. А если пятна много — замочите нож или кастрюлю в уксусе на 20-30 минут. После этого остатки ржавчины легко удаляются губкой.
Пищевая сода подходит для ножей, сковородок и даже раковины из нержавейки. Она действует мягко и не портит покрытие.
Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния пасты и нанесите на поражённый участок. Через 10 минут потрите губкой — ржавчина начнёт сходить сразу.
Комбинация лимонного сока и соли не только удаляет ржавчину, но и возвращает поверхности блеск. Метод особенно хорош для точечных пятен.
Просто посыпьте ржавчину солью, выдавите сверху немного лимонного сока и оставьте на 10-15 минут. Затем потрите губкой — результат будет заметен сразу.
Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.
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