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Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей

Недвижимость

Если при словах "декор стен" вы сразу представляете картины и модные постеры — забудьте. Современный подход к оформлению интерьера уходит от плоских решений. Стены могут стать настоящим арт-объектом без красок, гвоздей и шаблонных приёмов. Главное — выйти за пределы привычного.

Ремонт
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт

Ткань вместо холста: уют без краски

Текстильный ковер на стене — это не возвращение в 80-е, а модный приём, который уже давно используют дизайнеры. Он не просто добавляет уюта — фактура ткани смягчает пространство, визуально утепляет комнату и помогает скрыть неровности на стенах.

Попробуйте повесить марокканский килим или тканое панно над диваном. А чтобы добиться стильного акцента, закрепите его на деревянной рейке — такой элемент сразу считывается как дизайнерский жест, особенно в интерьере в стиле бохо или кантри.

Зеркала, которые работают на вас

Зеркала — это не только про отражение, но и про иллюзию большего пространства. Особенно если вы выбираете необычные формы: круглые, овальные, шестигранные или в виде солнца. Такие "хамелеоны" легко вписываются в любой стиль — от минимализма до ар-деко.

Не обязательно вешать одно большое зеркало. Намного эффектнее смотрится композиция из нескольких небольших: 3-5 зеркал, собранных в асимметричную группу, создадут объем и игру света, особенно в небольших комнатах.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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