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Почему на вашей кухне всегда тесно: 6 ошибок, которые крадут пространство

2:45
Недвижимость

Даже самая компактная кухня может выглядеть просторной — или, наоборот, превращаться в тесную кладовку, где не хочется находиться. Всё зависит не от площади, а от визуального восприятия. Именно ошибки в отделке, мебели и деталях "съедают" воздух, делают помещение загроможденным и визуально уменьшают метраж.

Кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кухня

Громоздкие детали визуально крадут метры

Открытые полки, пестрая посуда, нависающие ручки шкафов — всё это создаёт ощущение хаоса и тесноты. Чем меньше деталей на виду, тем легче и просторнее кажется кухня. Скрытые системы хранения, фасады без фурнитуры и монохромная посуда помогут вернуть порядок и визуальное спокойствие.

Объединяйте фартук и столешницу в один цвет

Этот дизайнерский приём работает безотказно: когда поверхность столешницы переходит в фартук без резкого контраста, глаз воспринимает эту зону как единое целое. Светлые оттенки усиливают эффект — они отражают свет и буквально "раздвигают" пространство.

Стандартные верхние шкафы утяжеляют стены

Массивные навесные модули визуально "съедают" воздух над головой. Особенно это критично в квартирах с низкими потолками. Лёгкие открытые полки или металлические рейлинги выглядят легче, создают ощущение вертикали и открытости. А если всё-таки нужны закрытые модули — выбирайте модели до потолка, без ступенек и перепадов.

Встраивайте технику — и прячьте её за фасадами

Холодильник, духовка, микроволновка, стоящие "вразнобой", дробят интерьер. Когда техника встроена и скрыта за гладкими фасадами без ручек, создаётся эффект целостности. Кухня становится визуально легче, не воспринимается как загруженное помещение, даже если на ней много функций.

Замените громоздкий стол на компактную стойку

Обычный обеденный стол часто занимает слишком много места в маленьких кухнях. Барная стойка, узкий откидной стол или даже складная консоль вдоль стены решают проблему. Добавьте пару лёгких складных стульев — и проход останется свободным, а кухня станет удобнее.

Свет творит чудеса — особенно в малогабаритке

Освещение играет ключевую роль. Один потолочный светильник не справится с задачей. Используйте встроенную подсветку под верхними шкафами, бра в обеденной зоне и мягкую общую подсветку по периметру. Свет помогает размыть границы, делает углы менее выраженными и визуально "раздвигает" помещение.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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