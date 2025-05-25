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Всего один этап ремонта решит проблему летнего пекла

2:57
Недвижимость

Когда за окном +35, спастись от жары в собственной квартире — настоящее счастье. Но чтобы летом дома не становилось жарче, чем на улице, об этом нужно думать ещё до окончания ремонта.

Девушка с веером
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с веером

Дом как термос: важность теплоизоляции

Кажется, что утеплять дом нужно только зимой. Но теплоизоляция работает в обе стороны — она не только сохраняет тепло, но и не выпускает прохладу наружу. Представьте термос: холодная вода в нём долго остаётся холодной.

Если в квартире нет кондиционера, хорошая изоляция всё равно поможет: воздух не нагреется до уличной температуры. Главное — устранить щели вокруг окон и дверей. Силиконовые герметики подойдут идеально. А если речь о загородном доме — утеплите стены минеральными материалами.

Прячемся от солнца: как затенить комнаты

Солнце не только красиво, но и беспощадно — прямые лучи быстро нагревают всё вокруг. Чтобы избежать эффекта "парилки", создавайте тень. Вот как:

  • Используйте плотные шторы блэкаут.
  • Вешайте внутренние ставни — да, даже в квартире (если они не изменяют фасад дома).

Особенно важно это для окон, выходящих на юг.

Кондиционер: ставьте сразу, не откладывайте

Многие устанавливают кондиционер уже после ремонта. И зря! Гораздо аккуратнее (и удобнее) смонтировать его во время черновых работ. Проводка будет скрыта, место выбрано оптимально — не придётся портить свежий ремонт.

Сквозняки — не всегда плохо

Если вы строите дом — подумайте о проветривании заранее. Расположите окна так, чтобы воздух мог свободно проходить сквозь дом. Например, южное и северное окна на одной оси — отличная идея для естественной вентиляции.

В квартире передвинуть окна не получится, но можно не мешать движению воздуха: не ставьте громоздкую мебель напротив окон, используйте арочные проёмы вместо глухих дверей.

Свежесть в каждый угол: вентиляция и осушители

Мучает жара? Возможно, дело не только в градусах, но и в плохой вентиляции. В застойном воздухе повышается влажность, накапливается углекислый газ — дышать тяжело, болит голова. Решения простые:

Для квартиры:

  • Проверьте, работает ли вентиляция.
  • Поставьте вытяжки на кухне и в ванной.
  • Выберите окна с "летним" режимом проветривания.

Для загородного дома:

  • Заложите вентиляцию с выводами в ключевые зоны.
  • Вмонтируйте приточные клапаны.
  • Сделайте вентиляционные отверстия в цоколе — это спасёт подвал от сырости.

Если вы живёте в регионе с влажным климатом, осушитель воздуха — ваш лучший друг. Идеальный вариант — абсорбентный: тихий и экологичный.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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