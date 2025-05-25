Шум, мусор, претензии: как не испортить отношения во время ремонта с соседями

2:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже самый аккуратный ремонт может превратиться в источник конфликтов, если забыть о главном — уважении к окружающим. Эти семь простых, но жизненно важных правил помогут сохранить мир в подъезде и добрые отношения с соседями.

Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ремонт

Уведомите заранее

Ваша дрель может стать причиной чужого срыва. Чтобы этого не случилось, заранее расскажите соседям о планируемых работах. Подготовьте график, повесьте объявление на подъезд или просто постучитесь к тем, кто живет по соседству. Это даст людям возможность организовать свой день — отправить детей к бабушке или перенести важную встречу из дома в коворкинг.

Обменяйтесь контактами

Оставьте соседям свой номер. Не только из вежливости — это поможет оперативно решать вопросы, если, например, вашу бригаду застали за странными действиями или случился потоп. Иногда один звонок может предотвратить серьезную проблему.

Примите ответственность

Ошибки случаются. Затопили, что-то повредили? Не уходите от разговора. Извинитесь, предложите компенсацию или оплату клининга. Такое поведение покажет: вы уважаете людей и готовы решать конфликты по-человечески.

Следите за временем

Закон есть закон. В Москве шуметь можно по будням и в субботу с 9:00 до 19:00 (перерыв — с 13:00 до 15:00). Ремонт не должен длиться больше 6 часов подряд. В новостройках допускается чуть больше свободы в первые полтора года после сдачи, но ночной шум — всё равно под запретом. Уточните местные правила в своей УК — регионы могут отличаться.

Не игнорируйте нормы безопасности

Планируете перепланировку? Не трогайте несущие стены, вентиляционные шахты и не расширяйте санузел за счёт жилых помещений. Все эти действия могут нарушить нормы, прописанные в постановлениях, например, № 508 в Москве. Прежде чем приступить — проконсультируйтесь со специалистами.

Держите порядок в подъезде

Мешки с мусором и обломки гипсокартона в коридоре — это не только некрасиво, но и опасно. Кроме того, это прямое нарушение правил пожарной безопасности. Не ленитесь: выносите отходы сразу, заказывайте спецвывоз и отдавайте пригодные вещи в сервисы вторичной передачи.

Скажите "спасибо"

Банальное "спасибо" творит чудеса. Поблагодарите соседей за терпение. А если отношения позволяют — пригласите на кофе после завершения работ. Такая мелочь способна превратить соседей в друзей.

Уточнения

Многоквартирный дом - здание, в котором расположены жилые помещения (квартиры), нежилые помещения, места общего пользования (напр., лестничная клетка), общедомовое имущество.



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