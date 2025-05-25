Маленькая хрущёвка — просторная студия: как это делают без переплат

Хрущевки — типовое жилье, знакомое миллионам. Их критикуют за тесноту, проходные комнаты и крошечные кухни. Но не спешите списывать их со счетов — с грамотной перепланировкой даже скромные метры могут заиграть по-новому.
Не все идеи по переделке можно воплотить без согласования. Есть список работ, которые узаконить несложно, и те, что могут привести к отказу.
Нельзя:
Можно:
Площадь таких квартир — около 31-33 кв. м, с просторной жилой зоной и совмещённым санузлом. Несущих стен внутри нет — это открывает множество вариантов:
Двухкомнатные квартиры часто страдают от смежных комнат. Их площадь — 30-46 кв. м, кухня по-прежнему миниатюрная. Но при правильной перепланировке можно:
Площадь — около 55-58 кв. м. Несмотря на три жилых зоны, места всё равно не хватает. Советы:
Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.
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