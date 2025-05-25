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Маленькая хрущёвка — просторная студия: как это делают без переплат

2:33
Недвижимость

Хрущевки — типовое жилье, знакомое миллионам. Их критикуют за тесноту, проходные комнаты и крошечные кухни. Но не спешите списывать их со счетов — с грамотной перепланировкой даже скромные метры могут заиграть по-новому.

перепланировка
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция
перепланировка

Что можно менять — а что категорически запрещено

Не все идеи по переделке можно воплотить без согласования. Есть список работ, которые узаконить несложно, и те, что могут привести к отказу.

Нельзя:

  • Демонтировать несущие стены.
  • Увеличивать нагрузку на конструктив.
  • Объединять кухню с газовой плитой и жилую комнату.
  • Переносить "мокрые" зоны над жилыми.
  • Присоединять балкон к комнате.
  • Закрывать доступ к коммуникациям.

Можно:

  • Объединить или разделить санузел.
  • Объединить комнаты между собой и с кухней без газа.
  • Установить новые перегородки.

Особенности однокомнатных квартир

Площадь таких квартир — около 31-33 кв. м, с просторной жилой зоной и совмещённым санузлом. Несущих стен внутри нет — это открывает множество вариантов:

  • Студия — максимум открытого пространства.
  • Мини-двушка — за счёт зонирования создаются две комнаты.
  • Перепланировка в двушке: от проходной комнаты — к уединению

Двухкомнатные квартиры часто страдают от смежных комнат. Их площадь — 30-46 кв. м, кухня по-прежнему миниатюрная. Но при правильной перепланировке можно:

  • Изолировать комнаты.
  • Увеличить площадь одной из зон.
  • Превратить проходную комнату в полноценную спальню.

Что делать с трёшкой

Площадь — около 55-58 кв. м. Несмотря на три жилых зоны, места всё равно не хватает. Советы:

  • Сделайте студию или евродвушку.
  • Используйте угловое расположение, чтобы добавить света и воздуха.
  • Переосмыслите размещение кухни — особенно если она не газифицирована.

Полезные идеи для любого типа квартиры

  • Совмещённый санузел увеличивает полезную площадь.
  • Гардеробная вместо прихожей поможет избавиться от шкафов.
  • Кухня-гостиная — идеальный вариант, особенно если разрешат поставить стеклянные перегородки.
  • Хорошая шумо- и теплоизоляция — обязательна в любой перепланировке.
  • Окна на две стороны — редкая, но очень ценная особенность.

Уточнения

Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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