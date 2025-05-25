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Не спешите начинать ремонт, пока не узнаете эти нюансы

2:40
Недвижимость

Вы запланировали ремонт, составили бюджет и уже готовы к преображению пространства. Но проходит неделя, вторая — а стены всё ещё сырые, окна не поменяли, мебель не приехала. Что пошло не так?

Лестница
Фото: commons.wikimedia.org by Laqfoil Ltd., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лестница

Разберёмся, почему даже самый тщательно спланированный ремонт может затянуться. И, главное, как этого избежать.

Нет финансового буфера

Иногда всё упирается в деньги. Если изначально не заложен запас на внеплановые траты — например, подорожание стройматериалов или непредвиденные объемы работ — процесс просто встанет до пополнения бюджета.

Ошибки в последовательности работ

Без чёткого плана легко наломать дров. Например, поставите окна уже после отделки — и заново перекрашивайте стены. Даже опытные строители не застрахованы от таких нюансов, поэтому контроль заказчика важен на каждом этапе.

Зависимость от погоды

Сырость и дождь — злейшие враги ремонта. Влага тормозит высыхание штукатурки и шпаклёвки, а при наружных работах (например, на балконе) дожди и вовсе делают их невозможными.

Поставки с сюрпризом

Мебель, плитка и другие материалы, особенно заказанные издалека, часто приходят с задержками. Причём здесь уже не строители виноваты, а логистика поставщика.

ЖКХ может внести коррективы

Нет воды — нет растворов. Нет отопления — стены сохнут неделями. Все эти моменты напрямую влияют на темпы ремонта, особенно зимой.

Закон о тишине

Даже если вы укладываетесь в разрешённые часы, соседи могут попросить "потише". В итоге у бригады остаётся меньше времени в день на шумные работы.

Проблемы с доступом

Нет лифта или неудобный подъезд? Готовьтесь к тому, что выгрузка материалов будет дольше обычного — а это значит, что и сам ремонт затянется.

График специалистов УК

Работы, требующие участия сантехников или электриков из управляющей компании, зависят от их расписания. Иногда они могут прийти только через пару дней, и это задержка, которую не обойти.

Согласования и бюрократия

Если вы затеяли перепланировку, согласование может занять до полутора месяцев. Если не учли это при планировании сроков, итоговая дата сдачи ремонта сдвинется.

Людской фактор

Заболел рабочий, ушёл в отпуск, уехал по семейным делам — и вот ремонт стоит. Если такие паузы повторяются часто, возможно, пора менять команду.

Уточнения

Сме́та - расчёт (план) предстоящих расходов на осуществление какой-либо деятельности.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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