Эти приёмы сэкономят вам десятки тысяч на ремонте — и никто не догадается

Кажется, что ремонт — это всегда дорого, долго и нервно. Особенно если хочется "по красоте". Но на деле всё не так мрачно: бюджетный ремонт вполне возможен. Главное — знать, на чём стоит экономить, а на чём нельзя.
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная
С чего начать? Подготовка — это уже половина успеха
Перед тем как начать разбирать пол или клеить обои, важно всё продумать. Подробный план сэкономит и деньги, и силы.
Выберите тип ремонта:
Капитальный — с заменой коммуникаций, иногда перепланировкой. Без бригады не обойтись.
Косметический — обои, краска, замена плинтусов, розетки. Многое можно сделать своими руками.
Декоративный — бюджетный минимум: новый текстиль, реставрация мебели, покраска фартука.
Как спланировать дизайн без дизайнера
Вот несколько вариантов:
Используйте онлайн-планировщики.
Закажите разовую консультацию или планировку.
Обратитесь на выставках или в магазины за бесплатной консультацией.
Подпишитесь на дизайнеров в соцсетях — часто бывают розыгрыши и советы.
Задайте вопрос на форуме — там бывает много толковых людей.
Помните: перепланировка — это лишние хлопоты и деньги. Лучше грамотно зонировать.
Делать самому или нанять бригаду
Выбирайте, что можете осилить:
Своими силами:
Снос старой отделки.
Покраска стен, поклейка обоев.
Простая штукатурка.
Укладка ламината.
Подключение стиральной машины.
Профи:
Электрика, газ.
Теплый пол, бетонная стяжка.
Плитка, утепление лоджии.
Заключайте договор, проверяйте смету, платите только по чеку.
Где и как экономить грамотно
Выбирайте простые и доступные материалы:
Бумажные обои, краска, штукатурка.
Ламинат, флизелин, натяжные потолки.
Простая плитка для "мокрых" зон.
Полезные советы:
Спросите у друзей, что осталось от их ремонта.
Мониторьте объявления — там часто продают остатки.
Используйте кэшбэк-карты.
Покупайте одну и ту же отделку на весь интерьер.
Избегайте линолеума и дешёвой ПВХ-плёнки — быстро придут в негодность.
Мебель: где сэкономить, а где не стоит
Натуральное дерево — дорого. Замените на МДФ, ДСП или фанеру. Готовая мебель дешевле, чем на заказ. Хотите стиль? Замените фурнитуру.
Загляните на барахолки и маркетплейсы — там отдают мебель в хорошем состоянии. А бабушкин сервант можно обновить — и он заиграет в новом интерьере.
Сантехника — на ней экономить нельзя
Она должна служить годами. Что важно:
Белая — дешевле и проще подобрать.
Стандартные размеры — выгоднее.
Выбирайте акрил или литьевой мрамор.
Откажитесь от подиумов и встроек — лишние траты.
Какой стиль выбрать
Не гонитесь за модой. Вот стили, которые помогут сэкономить:
Скандинавский — минимум декора, максимум белого цвета.
Минимализм — простота форм и отделки.
Эко-стиль — натуральные и недорогие материалы.
Уточнения
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.