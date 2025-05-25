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Эти приёмы сэкономят вам десятки тысяч на ремонте — и никто не догадается

3:22
Недвижимость

Кажется, что ремонт — это всегда дорого, долго и нервно. Особенно если хочется "по красоте". Но на деле всё не так мрачно: бюджетный ремонт вполне возможен. Главное — знать, на чём стоит экономить, а на чём нельзя.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

С чего начать? Подготовка — это уже половина успеха

Перед тем как начать разбирать пол или клеить обои, важно всё продумать. Подробный план сэкономит и деньги, и силы.

Выберите тип ремонта:

  • Капитальный — с заменой коммуникаций, иногда перепланировкой. Без бригады не обойтись.
  • Косметический — обои, краска, замена плинтусов, розетки. Многое можно сделать своими руками.
  • Декоративный — бюджетный минимум: новый текстиль, реставрация мебели, покраска фартука.

Как спланировать дизайн без дизайнера

Вот несколько вариантов:

  • Используйте онлайн-планировщики.
  • Закажите разовую консультацию или планировку.
  • Обратитесь на выставках или в магазины за бесплатной консультацией.
  • Подпишитесь на дизайнеров в соцсетях — часто бывают розыгрыши и советы.
  • Задайте вопрос на форуме — там бывает много толковых людей.

Помните: перепланировка — это лишние хлопоты и деньги. Лучше грамотно зонировать.

Делать самому или нанять бригаду

Выбирайте, что можете осилить:

Своими силами:

  • Снос старой отделки.
  • Покраска стен, поклейка обоев.
  • Простая штукатурка.
  • Укладка ламината.
  • Подключение стиральной машины.

Профи:

  • Электрика, газ.
  • Теплый пол, бетонная стяжка.
  • Плитка, утепление лоджии.

Заключайте договор, проверяйте смету, платите только по чеку.

Где и как экономить грамотно

Выбирайте простые и доступные материалы:

  • Бумажные обои, краска, штукатурка.
  • Ламинат, флизелин, натяжные потолки.
  • Простая плитка для "мокрых" зон.

Полезные советы:

  • Спросите у друзей, что осталось от их ремонта.
  • Мониторьте объявления — там часто продают остатки.
  • Используйте кэшбэк-карты.
  • Покупайте одну и ту же отделку на весь интерьер.
  • Избегайте линолеума и дешёвой ПВХ-плёнки — быстро придут в негодность.

Мебель: где сэкономить, а где не стоит

Натуральное дерево — дорого. Замените на МДФ, ДСП или фанеру. Готовая мебель дешевле, чем на заказ. Хотите стиль? Замените фурнитуру.

Загляните на барахолки и маркетплейсы — там отдают мебель в хорошем состоянии. А бабушкин сервант можно обновить — и он заиграет в новом интерьере.

Сантехника — на ней экономить нельзя

Она должна служить годами. Что важно:

  • Белая — дешевле и проще подобрать.
  • Стандартные размеры — выгоднее.
  • Выбирайте акрил или литьевой мрамор.
  • Откажитесь от подиумов и встроек — лишние траты.

Какой стиль выбрать

Не гонитесь за модой. Вот стили, которые помогут сэкономить:

  • Скандинавский — минимум декора, максимум белого цвета.
  • Минимализм — простота форм и отделки.
  • Эко-стиль — натуральные и недорогие материалы.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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