Эти приёмы сэкономят вам десятки тысяч на ремонте — и никто не догадается

3:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, что ремонт — это всегда дорого, долго и нервно. Особенно если хочется "по красоте". Но на деле всё не так мрачно: бюджетный ремонт вполне возможен. Главное — знать, на чём стоит экономить, а на чём нельзя.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

С чего начать? Подготовка — это уже половина успеха

Перед тем как начать разбирать пол или клеить обои, важно всё продумать. Подробный план сэкономит и деньги, и силы.

Выберите тип ремонта:

Капитальный — с заменой коммуникаций, иногда перепланировкой. Без бригады не обойтись.

Косметический — обои, краска, замена плинтусов, розетки. Многое можно сделать своими руками.

Декоративный — бюджетный минимум: новый текстиль, реставрация мебели, покраска фартука.

Как спланировать дизайн без дизайнера

Вот несколько вариантов:

Используйте онлайн-планировщики.

Закажите разовую консультацию или планировку.

Обратитесь на выставках или в магазины за бесплатной консультацией.

Подпишитесь на дизайнеров в соцсетях — часто бывают розыгрыши и советы.

Задайте вопрос на форуме — там бывает много толковых людей.

Помните: перепланировка — это лишние хлопоты и деньги. Лучше грамотно зонировать.

Делать самому или нанять бригаду

Выбирайте, что можете осилить:

Своими силами:

Снос старой отделки.

Покраска стен, поклейка обоев.

Простая штукатурка.

Укладка ламината.

Подключение стиральной машины.

Профи:

Электрика, газ.

Теплый пол, бетонная стяжка.

Плитка, утепление лоджии.

Заключайте договор, проверяйте смету, платите только по чеку.

Где и как экономить грамотно

Выбирайте простые и доступные материалы:

Бумажные обои, краска, штукатурка.

Ламинат, флизелин, натяжные потолки.

Простая плитка для "мокрых" зон.

Полезные советы:

Спросите у друзей, что осталось от их ремонта.

Мониторьте объявления — там часто продают остатки.

Используйте кэшбэк-карты.

Покупайте одну и ту же отделку на весь интерьер.

Избегайте линолеума и дешёвой ПВХ-плёнки — быстро придут в негодность.

Мебель: где сэкономить, а где не стоит

Натуральное дерево — дорого. Замените на МДФ, ДСП или фанеру. Готовая мебель дешевле, чем на заказ. Хотите стиль? Замените фурнитуру.

Загляните на барахолки и маркетплейсы — там отдают мебель в хорошем состоянии. А бабушкин сервант можно обновить — и он заиграет в новом интерьере.

Сантехника — на ней экономить нельзя

Она должна служить годами. Что важно:

Белая — дешевле и проще подобрать.

Стандартные размеры — выгоднее.

Выбирайте акрил или литьевой мрамор.

Откажитесь от подиумов и встроек — лишние траты.

Какой стиль выбрать

Не гонитесь за модой. Вот стили, которые помогут сэкономить:

Скандинавский — минимум декора, максимум белого цвета.

Минимализм — простота форм и отделки.

Эко-стиль — натуральные и недорогие материалы.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.