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Детали решают всё: дизайнерские приёмы, которые оживят любую гостиную

3:02
Недвижимость

Гостиная — это не просто комната, где стоит мебель. Это пространство, в котором вы встречаете друзей, отдыхаете в одиночестве или проводите вечера с близкими. И всё это невозможно, если интерьер выглядит, как витрина мебельного шоурума.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Чтобы вдохнуть в комнату жизнь, важно отказаться от шаблонов. И начать — с самого низа.

Пол: с него всё начинается

Первый шаг к уникальному пространству — отказ от банального ламината "под дуб". Вместо него дизайнеры предлагают использовать художественный паркет с геометрией или виниловую плитку под бетон. Эти материалы не только добавляют характер, но и помогают зонировать помещение.

Так, участок под диваном можно визуально выделить более тёмным оттенком покрытия, а зону у окна — светлым. Это создаёт эффект ковра, но без визуального шума.

Многоуровневая жизнь: островки вместо центра

Распространённая ошибка — считать диван центром всей композиции. На самом деле комната становится интереснее, когда в ней есть "островки". Например, у окна легко организовать уголок для чтения: кресло-мешок, плед и торшер — и вот уже новое настроение.

Пустой угол можно превратить в мини-бар. Старинный сундук, несколько бутылок, бокалы и поднос с орешками — и зона общения готова.

Даже кофейный столик способен стать арт-объектом: стопка винтажных книг, керамическая ваза, свеча — и он больше не выглядит случайным предметом из набора.

Смелые сочетания: винтаж + хай-тек

Смешение стилей давно перестало быть моветоном. Винтажный комод и ультрасовременный телевизор прекрасно уживутся, если связать их цветом. Допустим, рамка ТВ выполнена синим — добавьте такой же оттенок в ручки комода или аксессуары рядом.

Стены: не для типовых постеров

Массовый принт из супермаркета не добавит уюта. Гораздо лучше сработает коллаж из личных фотографий. Их не обязательно вешать по линейке: рамы разных размеров, но в единой гамме — чёрно-белой, сепии или с приглушёнными тонами — придадут стене характер.

Между снимками можно разместить декоративные элементы: медная тарелка, деревянная маска, мини-полка с растением. А если хочется чего-то яркого — используйте акцентную стену: например, тёмно-синяя поверхность с золотыми мазками. Но важно помнить — такая стена должна быть одна.

Текстиль: фактура важнее цвета

Настоящий уют создают тактильные материалы. Лен, бархат, шерсть, хлопок — каждый вносит свою ноту. Пусть шторы будут грубыми, как льняная ткань, а на кресле — бархатный чехол. Плед из овечьей шерсти на диване и ковёр с высоким ворсом добавят тепла.

Уточнения

Гостиная салон — является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи. В больших домах гостиная также служит для деловых бесед и музыкальных занятий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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