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В Мичигане можно купить дом за копейки: названы самые дешёвые города США

3:36
Недвижимость

Пока рынок жилья в США продолжает демонстрировать рост цен, возможность стать домовладельцем для миллионов американцев отдаляется. Средняя цена продажи дома, по информации Федерального резервного банка Сент-Луиса, выросла с $313 000 в 2019 году до $416 900 в первом квартале 2025-го.

Дома
Фото: commons.wikimedia.org by Colin J Bird, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дома

В то же время стоимость заимствований почти втрое увеличилась: по данным на начало года, ставка по 30-летней ипотеке составляет около 7% против исторически низких 2,65% в 2021-м.

Эксперты отмечают, что эти цифры делают покупку жилья особенно сложной задачей в ряде мегаполисов. Однако, как показало недавнее исследование WalletHub, существуют города, где мечта о собственном доме остается достижимой — если быть готовыми переехать.

Где жильё действительно доступно: неожиданные лидеры

Согласно результатам анализа более чем 300 городов, наиболее выгодным для покупки жилья оказался Флинт, штат Мичиган. Специалисты называют его абсолютным лидером по доступности — главным образом благодаря низкой стоимости квадратного фута и относительно невысоким расходам на проживание. Средняя цена за квадратный фут здесь составляет всего $61, а около 21% домов — пустуют. Это делает рынок особенно привлекательным для покупателей, которым важна цена и выбор.

Детройт, также расположенный в Мичигане, занял второе место в рейтинге. Эксперты объясняют это сочетанием умеренных цен на жильё и высоким процентом свободной недвижимости — более 22% жилого фонда в городе в данный момент не используется.

На третьем месте оказался Питтсбург, Пенсильвания. По мнению аналитиков, покупка дома в этом городе сегодня гораздо выгоднее аренды — как в краткосрочной перспективе, так и в расчёте на будущий капитал.

Где жилье становится роскошью: антилидеры рейтинга

В то время как на Среднем Западе США дома еще можно найти по доступным ценам, Калифорния продолжает удерживать статус самого дорогого региона для покупателей. Абсолютным антилидером по доступности стала Санта-Барбара. По оценке WalletHub, именно здесь показатели доступности оказались минимальными, несмотря на живописные пейзажи и высокий спрос.

Санта-Моника и Беркли также оказались в конце списка — 299-е и 300-е места соответственно. В Беркли, как уточнили эксперты, зафиксировано самое низкое соотношение между арендной платой и ценой покупки: аренда здесь объективно выгоднее, чем попытка купить жильё.

Что влияет на доступность — и где искать возможности

Как подчеркивают аналитики, доступность жилья — это не только цена покупки. Большую роль играют налоги на недвижимость, стоимость коммунальных услуг, расходы на обслуживание и страхование дома, а также общее соотношение цены к доходам населения.

В итоге, говорят специалисты, регионы с менее активным экономическим ростом и высоким процентом свободных домов могут предложить больше возможностей тем, кто готов к переезду и хочет избежать ипотечного давления. Фактор географии — ключевой, особенно в условиях, когда жильё дорожает быстрее, чем растут зарплаты, пишет CBS.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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