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Дизайнеры раскрыли, почему у вас всегда бардак — и это не из-за количества вещей

4:00
Недвижимость

Если вам кажется, что уборка — это замкнутый круг, а полки и шкафы никогда не выглядят аккуратно, несмотря на все усилия, вы не одиноки. Многим знакомо ощущение, когда вещи будто бы размножаются, а порядок тает буквально за пару дней. Дизайнеры интерьеров уверены: дело не в том, сколько у вас вещей, а в том, как вы организуете хранение.

беспорядок
Фото: https://commons.wikimedia.org by Maschinenjunge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
беспорядок

Как они объясняют, традиционные шкафы и открытые стеллажи лишь создают иллюзию порядка. На деле же они добавляют визуального шума, перегружают пространство и не решают главной проблемы — накопления вещей на виду. Современный подход — это невидимое хранение, встроенное в архитектуру самого интерьера.

Как спрятать всё — и оставить только ощущение простора

По словам дизайнеров, один из самых эффективных приёмов — отказ от отдельно стоящих конструкций в пользу встроенных ниш и скрытых отсеков. Примером может служить зона под подоконником, которую легко превратить в выдвижные ящики для белья. Или пространство над дверным проёмом, где можно устроить полки для тех вещей, к которым вы редко обращаетесь.

В подтверждение этому они ссылаются на исследование Университета Мичигана, в котором утверждается: встроенные системы хранения снижают визуальную нагрузку на интерьер на 40%, что напрямую влияет на уровень стресса в повседневной жизни.

При этом даже в съёмном жилье возможны изменения. Модульные панели, которые фиксируются без сверления, позволяют обустроить удобные зоны хранения без ущерба для стен и без согласования с хозяином квартиры.

Мебель, которую не видно — но которую вы полюбите

Ключевая идея — каждый предмет мебели должен выполнять не одну, а как минимум две функции. Именно так дизайнеры объясняют популярность кроватей с подъемным механизмом, пуфов с отсеками внутри и скамеек у окна, где хранятся пледы, журналы и даже инструменты. Такой подход позволяет освободить до 30% полезного пространства, не лишая вас привычного комфорта.

Ещё одна важная деталь — работа с вертикалью. Пространство на стенах часто не используется совсем или используется нерационально. А ведь туда можно установить магнитные рейки для ножей, закрепить прозрачные карманы для аксессуаров или разместить органайзеры для обуви за дверью.

Специалисты из Университета Торонто подчёркивают: вертикальное хранение не только экономит место, но и сокращает время, которое вы тратите на уборку, на целых 25%.

Свет — ваш новый союзник в борьбе с хаосом

Одним из самых недооценённых приёмов дизайнеры называют световые решения. Подсветка внутри шкафов и ящиков не только помогает быстрее находить нужные вещи, но и визуально "разгружает" интерьер. LED-ленты под кроватью приподнимают мебель в восприятии, делая пространство легче, а освещение в верхней части шкафа зрительно поднимает потолок.

Согласно исследованию MIT, направленный свет в зонах хранения снижает ощущение захламленности на 35%. Этот эффект особенно заметен в малогабаритных квартирах.

Порядок начинается с мелочей

Новички часто совершают одну и ту же ошибку — экономят на мелких органайзерах. А между тем именно беспорядок в ящиках, где перемешаны носки, кабели и косметика, создаёт ощущение хаоса. Регулируемые разделители, текстильные контейнеры или даже самодельные коробки, обтянутые тканью, способны полностью изменить восприятие порядка.

А для тех, кто хочет полностью скрыть зоны хранения, дизайнеры рекомендуют выдвижные панели на магнитах, которые можно разместить за зеркалом, картиной или декоративной панелью.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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