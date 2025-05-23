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Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова

1:18
Недвижимость

К концу 2025-го года цены на недвижимость в Крыму подскочат на 55 процентов.

Ласточкино гнездо в Ялте
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ласточкино гнездо в Ялте

По данным Mash, буквально за 3-4 месяца рост цен уже составил 30 процентов. Это происходит из-за ожидания конца спецоперации, снятия санкций, строительства на полуострове мегакластеров, вокруг которых земля дорожает по часам.

Также причиной стал дефицит на рынке недвижимости. В Крым массово устремились инвесторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири. Еще жилье и помещения под офисы там скупают госслужащие и бизнесмены. Сейчас за квадратный метр на южном побережье просят от 250 до 1,4 млн рублей в новостройке и 250к за вторичку.

Цена за сотку земли в центре — от 2 до 2,5 млн рублей, за городом — около 1 млн рублей. А на западных берегах Евпатории и Саки спрос на жильё вырос на 30 процентов за год, цена за один квадратный метр в новой квартире — 171к в среднем. А за сотку земли — от 250 до 1 млн рублей.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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