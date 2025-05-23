Кухонный пол — не для воды: почему старый способ уборки оказался под запретом

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы всё ещё считаете, что чисто на кухне — это когда пол залит водой, а швабра шумит по плитке, то, скорее всего, вы не сталкивались с новыми правилами современных жилых домов. Управляющие компании в крупных городах Европы всё чаще запрещают мыть пол в кухне с помощью ведра, шланга и потока воды.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё пола

Как объясняют эксперты, такая уборка может привести к серьёзным последствиям — от подтоплений и грибка до разрушения полов и жалоб соседей снизу.

Дело в том, что современные системы водоотведения просто не рассчитаны на то, чтобы выдерживать внезапный и неорганизованный поток воды, вылитой прямо на пол. Особенно актуальна эта проблема в новостройках, где архитектура и материалы требуют более деликатного ухода. Жильцы всё чаще сталкиваются с запретами и указаниями на то, что кухонная уборка должна проводиться практически "всухую".

Как убрать кухню и не оставить ни капли воды

Многие до сих пор недоумевают: как же тогда добиться чистоты, если нельзя заливать всё водой? Ответ прост — современная уборка опирается не на количество жидкости, а на правильные инструменты.

Профессиональные клинеры давно перешли на микрофибру, универсальные или экологичные моющие средства и едва влажные салфетки. Вместо привычной генеральной стирки полов с лужами и швабрами они используют отжатые тряпки и точечную чистку. Сильные загрязнения — такие как жир около плиты или грязь возле мусорного ведра — удаляются локально: чистящее средство наносят на участок, дают подействовать, а затем удаляют всё мягкой губкой.

Полы встраиваемых кухонь с ламинатом, паркетом или ПВХ-покрытием особенно чувствительны к влаге. Если на них регулярно лить воду, затирка начинает "цвести", доски разбухают, а запах сырости становится постоянным. Именно поэтому профессионалы настаивают: максимум влаги — это слегка влажная тряпка. А лучше — швабра с дозатором, которая точно регулирует количество воды.

Ежедневный уход против хаоса и плесени

Те, кто уже перешёл на сухую или полусухую уборку, утверждают: кухня не просто остаётся чище, она меньше пачкается. Достаточно ежедневно протирать поверхности после готовки, выносить мусор и следить за свежестью в холодильнике. Такой подход не только экономит силы, но и позволяет избежать накопившейся грязи, которую потом приходится долго отмывать.

В управляющих компаниях подчёркивают: уважение к коллективному пространству начинается с мелочей. Если вы не заливаете пол водой, не создаёте протечки, не провоцируете рост грибка и неприятный запах — вы не просто соблюдаете правила, вы проявляете уважение к соседям и своей собственности.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.