Техник рассказал, как продлить жизнь стиральной машине: это должен знать каждый

Парадокс в том, что когда стиральная машина работает как часы, мы не задумываемся о её состоянии. И именно в этом, по мнению специалистов, заключается основная проблема. Большинство пользователей вспоминают об уходе за машиной только тогда, когда она начинает шуметь, пахнуть или вовсе выходит из строя. Но к тому моменту может быть уже поздно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Сервисные техники бьют тревогу: срок службы современных моделей заметно сократился. Если раньше стиральная машина без проблем работала по 10-15 лет, сегодня 6-8 лет. Причины — удешевление производства, отказ от металлических деталей и… безответственное поведение владельцев.

Проверяйте шланги — и не только при протечке

Одна из самых распространенных причин внезапной поломки — изношенные шланги. Они трескаются, вздуваются и теряют герметичность, особенно если машина плотно придвинута к стене. Эксперты советуют каждый месяц осматривать заднюю часть прибора: крепления, фитинги и сами шланги. Лучше один раз заменить вовремя, чем потом устранять потоп.

Не перегружайте барабан — экономия обернется перерасходом

Каждая машина рассчитана на определенный объем загрузки, но это не значит, что её можно забивать "под завязку". Оптимально заполнять барабан на три четверти — только так обеспечивается полноценная стирка. Перегруз приводит не только к плохому качеству стирки, но и к повышенной нагрузке на двигатель и подшипники.

Моющего средства меньше — эффект лучше

Еще одна ошибка: перебор с порошком. Многие считают, что больше — значит чище. Но на деле это приводит к обратному эффекту. Остатки средства остаются на ткани, вызывают аллергию и портят резиновые уплотнители. Особенно в регионах с жесткой водой, где количество пены и так зашкаливает. Уменьшите дозу — и поблагодарит и кожа, и техника.

Ваша машинка грязнее, чем кажется

Пахнет неприятно, хотя бельё чистое? Проверьте уплотнительную резинку. Там скапливаются волосы, пыль, остатки моющих средств и даже кожные частицы. Всё это образует питательную среду для плесени. Простое решение — протирать резинку раз в неделю раствором воды и уксуса.

Не захлопывайте дверцу после стирки

Оставлять белье в барабане — плохая привычка. Оно теряет свежесть, а влажность внутри машины способствует росту бактерий и грибков. После каждой стирки вынимайте вещи сразу и оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы влага испарялась естественным образом.

Вибрация = износ. Убедитесь, что машинка стоит ровно

Если ваша стиральная машина при отжиме "пляшет" по полу, это не просто шумно — это опасно для неё самой. Постоянные вибрации расшатывают внутренние элементы, что ускоряет износ. Выравнивание ножек или установка антивибрационных прокладок решает проблему за пять минут — и экономит годы службы прибора.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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