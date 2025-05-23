Техник рассказал, как продлить жизнь стиральной машине: это должен знать каждый

Парадокс в том, что когда стиральная машина работает как часы, мы не задумываемся о её состоянии. И именно в этом, по мнению специалистов, заключается основная проблема. Большинство пользователей вспоминают об уходе за машиной только тогда, когда она начинает шуметь, пахнуть или вовсе выходит из строя. Но к тому моменту может быть уже поздно.
Сервисные техники бьют тревогу: срок службы современных моделей заметно сократился. Если раньше стиральная машина без проблем работала по 10-15 лет, сегодня 6-8 лет. Причины — удешевление производства, отказ от металлических деталей и… безответственное поведение владельцев.
Одна из самых распространенных причин внезапной поломки — изношенные шланги. Они трескаются, вздуваются и теряют герметичность, особенно если машина плотно придвинута к стене. Эксперты советуют каждый месяц осматривать заднюю часть прибора: крепления, фитинги и сами шланги. Лучше один раз заменить вовремя, чем потом устранять потоп.
Каждая машина рассчитана на определенный объем загрузки, но это не значит, что её можно забивать "под завязку". Оптимально заполнять барабан на три четверти — только так обеспечивается полноценная стирка. Перегруз приводит не только к плохому качеству стирки, но и к повышенной нагрузке на двигатель и подшипники.
Еще одна ошибка: перебор с порошком. Многие считают, что больше — значит чище. Но на деле это приводит к обратному эффекту. Остатки средства остаются на ткани, вызывают аллергию и портят резиновые уплотнители. Особенно в регионах с жесткой водой, где количество пены и так зашкаливает. Уменьшите дозу — и поблагодарит и кожа, и техника.
Пахнет неприятно, хотя бельё чистое? Проверьте уплотнительную резинку. Там скапливаются волосы, пыль, остатки моющих средств и даже кожные частицы. Всё это образует питательную среду для плесени. Простое решение — протирать резинку раз в неделю раствором воды и уксуса.
Оставлять белье в барабане — плохая привычка. Оно теряет свежесть, а влажность внутри машины способствует росту бактерий и грибков. После каждой стирки вынимайте вещи сразу и оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы влага испарялась естественным образом.
Если ваша стиральная машина при отжиме "пляшет" по полу, это не просто шумно — это опасно для неё самой. Постоянные вибрации расшатывают внутренние элементы, что ускоряет износ. Выравнивание ножек или установка антивибрационных прокладок решает проблему за пять минут — и экономит годы службы прибора.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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