Есть одна деталь, которая сразу преображает дом и делает его светлее и уютнее. Это — кристально чистые окна. Но реальность такова: помыть их непросто, а уже на следующий день появляются разводы, отпечатки и пыль. Знакомо?
Именно поэтому я обратился к методу моей бабушки — простому, но невероятно эффективному. Он проверен годами, не требует дорогой химии и гарантирует: стекла будут сиять гораздо дольше.
Причины банальны:
Эта невидимая пленка — главный враг. Она словно магнит притягивает пыль. А вот бабушкина смесь действует иначе.
Для моего семейного рецепта нужны простые компоненты:
Смешайте в бутылке с распылителем (0,5 л):
Перед применением встряхните, распылите немного раствора и протрите круговыми движениями. В завершение отполируйте газетой. Поверьте, результат — вау!
С этим методом — достаточно раз в 2-3 месяца. Даже уличные стекла выдерживают до следующего дождя. А внутри — просто протрите пыль микрофиброй раз в неделю.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.