Купил жильё — потерял всё: адвокат поясняет, чего бояться при покупке вторички

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вторичный рынок недвижимости — удобный и часто более доступный вариант, но за ним может скрываться масса юридических подводных камней. Иногда даже тщательно подобранная квартира может в будущем обернуться головной болью — вплоть до потери имущества.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ недвижимость

Неучтённые наследники — ticking time bomb

Как сообщает Москва 24 самые опасные сделки — с квартирами, которые достались владельцу по наследству. Как ,

"Наследственные дела — это вообще мина замедленного действия", — отмечает юрист Алла Георгиева.

Бывают случаи, когда спустя годы появляется неучтённый наследник, и тогда новому собственнику придётся делить жильё или вовсе его покинуть.

Одинокий продавец? Требуйте справку

Даже если продавец заявляет, что не состоит в браке, не поленитесь — запросите подтверждение.

"Потому что квартира может в итоге оказаться совместно нажитым имуществом, тогда придётся получать согласие на продажу жилья ещё и у второго супруга", — подчёркивает Георгиева.

Неоплаченные счета — ваша проблема?

С коммунальными долгами ситуация неоднозначная. Хотя они не переходят к новому владельцу, есть исключение: капитальный ремонт.

"За капремонт придётся заплатить", — уточняет юрист.

Перепланировка: эстетика против закона

Мечтаете о стильной квартире с необычной планировкой? Убедитесь, что все изменения были оформлены официально.

В противном случае придётся возвращать стены и санузлы на место — за свой счёт.

Стоит ли игра свеч?

На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ипотека становится доступнее, а вклады — менее выгодны. Всё больше россиян задумываются о вложениях в недвижимость как о долгосрочной инвестиции.

Но прежде чем подписывать договор, проверьте каждый нюанс. Цена ошибки может быть слишком высокой.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.