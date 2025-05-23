Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычные драники теперь никто не вспомнит: вот что делает их особенными
Сухая уборка под капотом: как чистота моторного отсека спасает от дорогостоящих ремонтов
Павел Дуров купил Юлии Вавиловой роль в кино за 32 млн рублей: щедрость или пиар?
Метеорологическое лето ворвалось в Москву: жара опередила календарь на 10 дней
Главного конструктора "Курганприбора" жестоко избили в подъезде — нападавший исчез
Ожоги кожи и пигментные пятна: уберите эти 3 ингредиента из своей косметички весной
Легально не бегать: интервальная техника ходьбы, которая даёт больше, чем беговая дорожка
Замедленный рост и цветение: как привычка менять место сказывается на растениях
Утилизируем аккумуляторы с умом: секрет превращения в экологичное топливо

Купил жильё — потерял всё: адвокат поясняет, чего бояться при покупке вторички

2:00
Недвижимость

Вторичный рынок недвижимости — удобный и часто более доступный вариант, но за ним может скрываться масса юридических подводных камней. Иногда даже тщательно подобранная квартира может в будущем обернуться головной болью — вплоть до потери имущества.

недвижимость
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
недвижимость

Неучтённые наследники — ticking time bomb

Как сообщает Москва 24 самые опасные сделки — с квартирами, которые достались владельцу по наследству. Как ,

"Наследственные дела — это вообще мина замедленного действия", — отмечает юрист Алла Георгиева.

Бывают случаи, когда спустя годы появляется неучтённый наследник, и тогда новому собственнику придётся делить жильё или вовсе его покинуть.

Одинокий продавец? Требуйте справку

Даже если продавец заявляет, что не состоит в браке, не поленитесь — запросите подтверждение.

"Потому что квартира может в итоге оказаться совместно нажитым имуществом, тогда придётся получать согласие на продажу жилья ещё и у второго супруга", — подчёркивает Георгиева.

Неоплаченные счета — ваша проблема?

С коммунальными долгами ситуация неоднозначная. Хотя они не переходят к новому владельцу, есть исключение: капитальный ремонт.

"За капремонт придётся заплатить", — уточняет юрист.

Перепланировка: эстетика против закона

Мечтаете о стильной квартире с необычной планировкой? Убедитесь, что все изменения были оформлены официально.

В противном случае придётся возвращать стены и санузлы на место — за свой счёт.

Стоит ли игра свеч?

На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ипотека становится доступнее, а вклады — менее выгодны. Всё больше россиян задумываются о вложениях в недвижимость как о долгосрочной инвестиции.

Но прежде чем подписывать договор, проверьте каждый нюанс. Цена ошибки может быть слишком высокой.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность
Новости спорта
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность Аудио 
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Новости спорта
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Porsche признала провал: электромобили надоели всем, пора возвращать бензин
Пахнет детством и теплом: каша, которую невозможно не доесть до последней ложки
Ксения Бородина объяснила, какое качество Николая Сердюкова её покорило
Новый ЗОЖ-тренд — сырая свёкла в смузи и салатах: суперпольза или скрытый риск
Топ-5 основных блюд советских столовых
Впервые нарушить — и разориться: в Испании вводят прогрессивные штрафы
Уют в каждой крошке: маффины, которые пахнут детством и свежим летом — готовьте за 15 минут
Гараж, где из Запорожца делали вездеход: самодельные шедевры СССР
Не носит кольцо, но признаётся в любви: Гарифуллина удивляет после свадьбы с Воробьёвым
8 стильных вариантов вишнево-красного маникюра: смелость и элегантность в одном флаконе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.