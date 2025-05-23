Купил жильё — потерял всё: адвокат поясняет, чего бояться при покупке вторички

Вторичный рынок недвижимости — удобный и часто более доступный вариант, но за ним может скрываться масса юридических подводных камней. Иногда даже тщательно подобранная квартира может в будущем обернуться головной болью — вплоть до потери имущества.
Как сообщает Москва 24 самые опасные сделки — с квартирами, которые достались владельцу по наследству. Как ,
"Наследственные дела — это вообще мина замедленного действия", — отмечает юрист Алла Георгиева.
Бывают случаи, когда спустя годы появляется неучтённый наследник, и тогда новому собственнику придётся делить жильё или вовсе его покинуть.
Даже если продавец заявляет, что не состоит в браке, не поленитесь — запросите подтверждение.
"Потому что квартира может в итоге оказаться совместно нажитым имуществом, тогда придётся получать согласие на продажу жилья ещё и у второго супруга", — подчёркивает Георгиева.
С коммунальными долгами ситуация неоднозначная. Хотя они не переходят к новому владельцу, есть исключение: капитальный ремонт.
"За капремонт придётся заплатить", — уточняет юрист.
Мечтаете о стильной квартире с необычной планировкой? Убедитесь, что все изменения были оформлены официально.
В противном случае придётся возвращать стены и санузлы на место — за свой счёт.
На фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ипотека становится доступнее, а вклады — менее выгодны. Всё больше россиян задумываются о вложениях в недвижимость как о долгосрочной инвестиции.
Но прежде чем подписывать договор, проверьте каждый нюанс. Цена ошибки может быть слишком высокой.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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