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Ретро, фарфор и немного магии: ремонт, который пробуждает воспоминания

1:41
Недвижимость

Когда архитектор Анн Фортье с мужем впервые переступила порог этого дома в Чесне (Ивлин), он был похож на капсулу времени. Красные стены, старый кафель, кирпичная отделка — всё выглядело аккуратно, но словно лишённым души.

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Столовая

Дом 30-х годов с тремя уровнями и 150 квадратами жилой площади имел потенциал, который она сразу почувствовала. Особенно пристройка: забытая, с нераскрытым характером, она буквально просила о преображении.

Семья решилась на капитальный ремонт, и уже через три месяца пространства преобразились. Общий стиль — ретро-шик — стал связующей нитью между основным зданием и пристройкой. Благодаря ему атмосфера дома получилась одновременно уютной, живой и современной.

Гостиная: новая глава

Особое внимание Анн уделила гостиной. Помещение на первом этаже, выходящее на улицу, было устаревшим и тёмным: красные стены, плитка на полу, пережитки прошлых лет. Энн хотела не просто "обновить интерьер", а вдохнуть в комнату тепло и гармонию.

Она отказалась от избытка безделушек, но оставила место для любимых предметов и антикварного фарфора. Главным акцентом стал белый цвет стен — он стал фоном для деревянных деталей, винтажных светильников и семейных сувениров. А специально спроектированный книжный шкаф собрал воедино воспоминания и стиль.

Финальный штрих — паркет в стиле point of Hungary. Он завершил образ: тепло, лёгкий шик, характер — всё, чего так не хватало этому дому.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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