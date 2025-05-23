Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству

Если вы всё ещё используете десятки средств для уборки, пора пересмотреть стратегию. Один недорогой порошок способен заменить львиную долю вашей бытовой химии — при этом он экологичен, безопасен и удивительно эффективен. Речь — о лимонной кислоте.
Лимонная кислота содержится в цитрусовых и отвечает за их кислотность. В быту используется в виде белого порошка — его достаточно развести водой, чтобы получить универсальное чистящее средство.
"Это отличная альтернатива химии из супермаркета. Она не вредит ни людям, ни животным, ни природе”.
Хотя это натуральное средство, в чистом виде оно может раздражать кожу и глаза. Работайте в перчатках. Не используйте на мраморе, алюминии и эмали — кислота разрушает их.
Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.
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