Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы всё ещё используете десятки средств для уборки, пора пересмотреть стратегию. Один недорогой порошок способен заменить львиную долю вашей бытовой химии — при этом он экологичен, безопасен и удивительно эффективен. Речь — о лимонной кислоте.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Губка для уборки

Что это

Лимонная кислота содержится в цитрусовых и отвечает за их кислотность. В быту используется в виде белого порошка — его достаточно развести водой, чтобы получить универсальное чистящее средство.

"Это отличная альтернатива химии из супермаркета. Она не вредит ни людям, ни животным, ни природе”.

Где она творит чудеса

Ванная комната

Известковый налёт, плесень, мыльные разводы — всё исчезает с помощью раствора лимонной кислоты и горячей воды.

Известковый налёт, плесень, мыльные разводы — всё исчезает с помощью раствора лимонной кислоты и горячей воды. Кухонная техника

Чайник, кофеварка, утюг — налёт исчезает, вкус воды и кофе становится чище, а неприятный запах — исчезает.

Чайник, кофеварка, утюг — налёт исчезает, вкус воды и кофе становится чище, а неприятный запах — исчезает. Унитаз и сантехника

Кислота справляется с камнем, грязью и запахами. Просто налейте раствор, оставьте на пару часов и потрите щёткой.

Кислота справляется с камнем, грязью и запахами. Просто налейте раствор, оставьте на пару часов и потрите щёткой. Сковородки и инструменты

Ожоги на дне посуды и ржавчина с металла сходят как по волшебству. Замочите — и трите.

Ожоги на дне посуды и ржавчина с металла сходят как по волшебству. Замочите — и трите. Стиральная и посудомоечная машины

Добавьте пару ложек порошка и включите цикл. Машина — чистая, без запахов и налёта.

Добавьте пару ложек порошка и включите цикл. Машина — чистая, без запахов и налёта. Бельё

Добавьте раствор лимонной кислоты вместо кондиционера. Вещи станут мягче, ярче и чище.

Важно знать

Хотя это натуральное средство, в чистом виде оно может раздражать кожу и глаза. Работайте в перчатках. Не используйте на мраморе, алюминии и эмали — кислота разрушает их.

Уточнения

Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C 6 H 8 O 7 ) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.



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