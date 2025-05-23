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Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству

1:51
Недвижимость

Если вы всё ещё используете десятки средств для уборки, пора пересмотреть стратегию. Один недорогой порошок способен заменить львиную долю вашей бытовой химии — при этом он экологичен, безопасен и удивительно эффективен. Речь — о лимонной кислоте.

Губка для уборки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Губка для уборки

Что это

Лимонная кислота содержится в цитрусовых и отвечает за их кислотность. В быту используется в виде белого порошка — его достаточно развести водой, чтобы получить универсальное чистящее средство.

"Это отличная альтернатива химии из супермаркета. Она не вредит ни людям, ни животным, ни природе”.

Где она творит чудеса

  • Ванная комната
    Известковый налёт, плесень, мыльные разводы — всё исчезает с помощью раствора лимонной кислоты и горячей воды.
  • Кухонная техника
    Чайник, кофеварка, утюг — налёт исчезает, вкус воды и кофе становится чище, а неприятный запах — исчезает.
  • Унитаз и сантехника
    Кислота справляется с камнем, грязью и запахами. Просто налейте раствор, оставьте на пару часов и потрите щёткой.
  • Сковородки и инструменты
    Ожоги на дне посуды и ржавчина с металла сходят как по волшебству. Замочите — и трите.
  • Стиральная и посудомоечная машины
    Добавьте пару ложек порошка и включите цикл. Машина — чистая, без запахов и налёта.
  • Бельё
    Добавьте раствор лимонной кислоты вместо кондиционера. Вещи станут мягче, ярче и чище.

Важно знать

Хотя это натуральное средство, в чистом виде оно может раздражать кожу и глаза. Работайте в перчатках. Не используйте на мраморе, алюминии и эмали — кислота разрушает их.

Уточнения

Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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