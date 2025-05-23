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Тысячи рублей на помойке: ошибка в холодильнике, которую совершают все

1:25
Недвижимость

Звучит странно, но факт: если вы храните молоко на дверце холодильника — вы ускоряете его порчу. И, скорее всего, делаете это каждый день.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

Производитель бытовой техники Beko провёл исследование и выяснил, что из-за неправильного хранения продуктов среднестатистическая семья из четырёх человек в Великобритании теряет до 1000 фунтов в год. В основном — из-за еды, которая испортилась раньше срока.

Где молоку не место

Самая популярная ошибка — ставить бутылку с молоком на дверцу холодильника. Казалось бы, удобно. Но именно здесь температура чаще всего колеблется — дверь открывается десятки раз в день, и холод уходит. А молоко плохо переносит скачки температуры, особенно если оно полуобезжиренное. Итог — оно скисает быстрее, чем вы ожидали.

Как сохранить продукты дольше

Вот простые советы, которые сэкономят вам и еду, и деньги:

  • Ставьте молоко подальше, ближе к задней стенке холодильника — там прохладнее и стабильнее температура.
  • Не оставляйте молочные продукты рядом с горячими кастрюлями или блюдами.
  • Закрывайте упаковки плотно или переливайте в герметичную тару.

Проверьте свой холодильник прямо сегодня. Возможно, всего один жест экономит вам тысячи рублей в год.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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