Тысячи рублей на помойке: ошибка в холодильнике, которую совершают все

Звучит странно, но факт: если вы храните молоко на дверце холодильника — вы ускоряете его порчу. И, скорее всего, делаете это каждый день.
Производитель бытовой техники Beko провёл исследование и выяснил, что из-за неправильного хранения продуктов среднестатистическая семья из четырёх человек в Великобритании теряет до 1000 фунтов в год. В основном — из-за еды, которая испортилась раньше срока.
Самая популярная ошибка — ставить бутылку с молоком на дверцу холодильника. Казалось бы, удобно. Но именно здесь температура чаще всего колеблется — дверь открывается десятки раз в день, и холод уходит. А молоко плохо переносит скачки температуры, особенно если оно полуобезжиренное. Итог — оно скисает быстрее, чем вы ожидали.
Вот простые советы, которые сэкономят вам и еду, и деньги:
Проверьте свой холодильник прямо сегодня. Возможно, всего один жест экономит вам тысячи рублей в год.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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