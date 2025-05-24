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Как спасти еду и сэкономить: одна настройка в холодильнике решает всё

1:50
Недвижимость

Холодильник — это не просто ящик с холодом. Это ваша первая линия обороны против сальмонеллы, листерии и прочих "гостей", которые могут испортить не только обед, но и здоровье. Однако большинство людей неправильно настраивают термостат, а значит — рискуют зря.

Полки холодильника
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Полки холодильника

Какая температура должна быть в холодильнике

  • Идеально: от 0 °C до +4 °C

  • Опасно: выше +5 °C — бактерии начинают размножаться быстро, особенно на мясе и молочке.

Как правильно настроить термостат

Если в вашем холодильнике нет цифрового дисплея, ориентируйтесь по шкале:

  • Шкала от 1 до 5 — ставьте на 3

  • От 1 до 7 — на 4

  • От 1 до 10 — на 6

Совет: купите термометр для холодильника. Особенно если прибор старый: он может "врать" без видимых признаков.

Где и что хранить

  • Нижняя полка — мясо и рыба (самое холодное место).

  • Центр — молоко, сыр, яйца (стабильная температура).

  • Ящики внизу — овощи и фрукты (влажность сохраняет свежесть).

  • Верхние полки/задняя часть — готовые блюда, остатки (тут холоднее всего).

Частые ошибки, которые портят продукты и портят вам настроение:

  • Храните горячие блюда — температура в камере скачет.

  • Не следите за уплотнителями дверцы — тепло проникает внутрь.

  • Загромождаете полки — холодный воздух не циркулирует.

  • Никогда не меняете настройки — а ведь летом и зимой условия разные.

Почему это важно

  • Продукты дольше сохраняют свежесть.

  • Снижается риск пищевых отравлений.

  • Холодильник работает эффективнее — меньше трат на электроэнергию.

  • Менее агрессивен к экологии — меньше выбросов CO₂.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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