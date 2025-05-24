Как спасти еду и сэкономить: одна настройка в холодильнике решает всё

Холодильник — это не просто ящик с холодом. Это ваша первая линия обороны против сальмонеллы, листерии и прочих "гостей", которые могут испортить не только обед, но и здоровье. Однако большинство людей неправильно настраивают термостат, а значит — рискуют зря.
Идеально: от 0 °C до +4 °C
Опасно: выше +5 °C — бактерии начинают размножаться быстро, особенно на мясе и молочке.
Если в вашем холодильнике нет цифрового дисплея, ориентируйтесь по шкале:
Шкала от 1 до 5 — ставьте на 3
От 1 до 7 — на 4
От 1 до 10 — на 6
Совет: купите термометр для холодильника. Особенно если прибор старый: он может "врать" без видимых признаков.
Нижняя полка — мясо и рыба (самое холодное место).
Центр — молоко, сыр, яйца (стабильная температура).
Ящики внизу — овощи и фрукты (влажность сохраняет свежесть).
Верхние полки/задняя часть — готовые блюда, остатки (тут холоднее всего).
Храните горячие блюда — температура в камере скачет.
Не следите за уплотнителями дверцы — тепло проникает внутрь.
Загромождаете полки — холодный воздух не циркулирует.
Никогда не меняете настройки — а ведь летом и зимой условия разные.
Продукты дольше сохраняют свежесть.
Снижается риск пищевых отравлений.
Холодильник работает эффективнее — меньше трат на электроэнергию.
Менее агрессивен к экологии — меньше выбросов CO₂.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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