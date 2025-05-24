Как спасти еду и сэкономить: одна настройка в холодильнике решает всё

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Холодильник — это не просто ящик с холодом. Это ваша первая линия обороны против сальмонеллы, листерии и прочих "гостей", которые могут испортить не только обед, но и здоровье. Однако большинство людей неправильно настраивают термостат, а значит — рискуют зря.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Полки холодильника

Какая температура должна быть в холодильнике

Идеально : от 0 °C до +4 °C

Опасно: выше +5 °C — бактерии начинают размножаться быстро, особенно на мясе и молочке.

Как правильно настроить термостат

Если в вашем холодильнике нет цифрового дисплея, ориентируйтесь по шкале:

Шкала от 1 до 5 — ставьте на 3

От 1 до 7 — на 4

От 1 до 10 — на 6

Совет: купите термометр для холодильника. Особенно если прибор старый: он может "врать" без видимых признаков.

Где и что хранить

Нижняя полка — мясо и рыба (самое холодное место).

Центр — молоко, сыр, яйца (стабильная температура).

Ящики внизу — овощи и фрукты (влажность сохраняет свежесть).

Верхние полки/задняя часть — готовые блюда, остатки (тут холоднее всего).

Частые ошибки, которые портят продукты и портят вам настроение:

Храните горячие блюда — температура в камере скачет.

Не следите за уплотнителями дверцы — тепло проникает внутрь.

Загромождаете полки — холодный воздух не циркулирует.

Никогда не меняете настройки — а ведь летом и зимой условия разные.

Почему это важно

Продукты дольше сохраняют свежесть.

Снижается риск пищевых отравлений.

Холодильник работает эффективнее — меньше трат на электроэнергию.

Менее агрессивен к экологии — меньше выбросов CO₂.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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