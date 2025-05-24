Ремонт с нуля: какие инструменты точно понадобятся на старте

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед тем как стены покроются свежей краской, а пол — паркетом, нужно вооружиться целым арсеналом инструментов. Какие из них действительно пригодятся, и сколько это обойдётся?

Фото: https://www.freepik.com Инструменты для ремонта

С чего всё начинается — замеры

Чтобы правильно рассчитать объёмы работ, сначала делают замеры. Здесь подойдут:

Обычная рулетка — от 50 руб…

Лазерная рулетка — от 2000 руб. для тех, кто ценит точность и скорость.

Отвес или строительный уровень — от 50-60 руб.

Металлическая линейка и угольник — от 35 и 70 руб. соответственно.

Демонтаж: мощь и мускулы

Прежде чем что-то построить, придётся многое сломать. Для этого в ход идут:

Ручной инструмент:

Пассатижи, отвёртки, зубила (от 85 руб.).

Молотки (от 90 руб.) и даже кувалды (от 200 руб.).

Ножовки, гвоздодёры — от 90 до 150 руб.

Электроинструмент:

Перфораторы (от 2000 руб.) и дрели (от 1500 руб.).

Болгарки (углошлифмашины) — от 1000 руб.

Электролобзики — от 1000 руб. — особенно полезны при точных резах.

Мокрые процессы: замешиваем, штукатурим, выравниваем

Когда дело доходит до стяжек, перегородок и штукатурки, начинается настоящая стройка. Вот что понадобится:

Для раствора:

Простое ведро — от 70 руб., или строительная ванна — от 3000 руб.

Миксер для раствора (от 3500 руб.) — насадка на низкооборотистую дрель.

Либо бетономешалка — от 9000 руб. Если покупать не планируете — аренда спасёт.

Как уложить раствор ровно

Без кельмы (от 100 руб.) и правила не обойтись. А чтобы всё было по уровню — лучше взять лазерный уровень (от 1300 руб.).

Идеальные стены — результат точной работы

Для оштукатуривания стен используют:

Шпатели разной ширины — от 15 руб.

Тёрки и полутёрки — от 35 руб., чтобы добиться гладкой поверхности.

Опытные мастера всегда держат под рукой два шпателя: один — для набора раствора, второй — для его нанесения.

Инструменты для черновых работ могут показаться простыми, но именно они определяют качество будущего ремонта.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.



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