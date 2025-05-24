Ремонт с нуля: какие инструменты точно понадобятся на старте

Перед тем как стены покроются свежей краской, а пол — паркетом, нужно вооружиться целым арсеналом инструментов. Какие из них действительно пригодятся, и сколько это обойдётся?
Чтобы правильно рассчитать объёмы работ, сначала делают замеры. Здесь подойдут:
Прежде чем что-то построить, придётся многое сломать. Для этого в ход идут:
Ручной инструмент:
Электроинструмент:
Когда дело доходит до стяжек, перегородок и штукатурки, начинается настоящая стройка. Вот что понадобится:
Для раствора:
Без кельмы (от 100 руб.) и правила не обойтись. А чтобы всё было по уровню — лучше взять лазерный уровень (от 1300 руб.).
Для оштукатуривания стен используют:
Опытные мастера всегда держат под рукой два шпателя: один — для набора раствора, второй — для его нанесения.
Инструменты для черновых работ могут показаться простыми, но именно они определяют качество будущего ремонта.
Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.
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