Маленький город в Испании меняет судьбы: дома по цене смартфона

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Испании существует место, где мечта о новой жизни может стать реальностью — и стоит она не дороже подержанной машины. Добро пожаловать в Паймого — крошечный городок в Андалусии, расположенный у самой границы с Португалией. Его окружают живописные холмы, а воздух пронизан спокойствием и ароматами природы. Но самое удивительное — не в этом.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Juan Carlos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маленький город в Испании

Дом — за фиксированную цену и без подвохов

Паймого предлагает дома всего от 17 000 евро. Они уже отремонтированы и готовы к заселению. Никаких обязательств по капитальному ремонту или открытию бизнеса. Вы просто покупаете жильё и начинаете жить.

Здесь не только живут — здесь работают

Инициатива местных властей — не просто способ оживить старинный посёлок. Здесь действительно можно найти работу. Особенно востребованы:

Стоматологи.

Физиотерапевты.

Сиделки.

Плотники.

Но это ещё не всё. Паймого активно поддерживает развитие сельского хозяйства, а также предлагает отличные условия для удалённой работы — интернет здесь стабильный и быстрый.

Поддержка от Holapueblo

Программа восстановления деревни осуществляется при участии Holapueblo — национального проекта по возрождению сельской Испании. Он помогает не только с покупкой жилья, но и с адаптацией новых жителей и запуском собственных инициатив.

Медленный ритм жизни — в хорошем смысле

Жизнь здесь — это не просто переезд, это возможность переосмыслить всё.

Меньше затрат.

Ритмы без суеты.

Чистый воздух.

Дружелюбные соседи.

Это идеальное место для семей, пар и одиночек, которые хотят вырваться из городского шума и найти гармонию.

Баланс между традицией и будущим

Паймого не живёт в прошлом. Он бережно хранит свои традиции, но в то же время открыт для перемен. Здесь органично сочетаются:

Старинные дома и цифровая инфраструктура.

Местная кухня и возможности для фриланса.

Душевность деревни и современные подходы к жизни.

Почему стоит решиться

Переезд — это всегда шаг в неизвестность. Но в случае с Паймого - это ещё и шанс начать жить иначе. Спокойнее. Честнее. Ближе к себе.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

