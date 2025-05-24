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Маленький город в Испании меняет судьбы: дома по цене смартфона

2:28
Недвижимость

В Испании существует место, где мечта о новой жизни может стать реальностью — и стоит она не дороже подержанной машины. Добро пожаловать в Паймого — крошечный городок в Андалусии, расположенный у самой границы с Португалией. Его окружают живописные холмы, а воздух пронизан спокойствием и ароматами природы. Но самое удивительное — не в этом.

Маленький город в Испании
Фото: https://commons.wikimedia.org by Juan Carlos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маленький город в Испании

Дом — за фиксированную цену и без подвохов

Паймого предлагает дома всего от 17 000 евро. Они уже отремонтированы и готовы к заселению. Никаких обязательств по капитальному ремонту или открытию бизнеса. Вы просто покупаете жильё и начинаете жить.

Здесь не только живут — здесь работают

Инициатива местных властей — не просто способ оживить старинный посёлок. Здесь действительно можно найти работу. Особенно востребованы:

  • Стоматологи.
  • Физиотерапевты.
  • Сиделки.
  • Плотники.

Но это ещё не всё. Паймого активно поддерживает развитие сельского хозяйства, а также предлагает отличные условия для удалённой работы — интернет здесь стабильный и быстрый.

Поддержка от Holapueblo

Программа восстановления деревни осуществляется при участии Holapueblo — национального проекта по возрождению сельской Испании. Он помогает не только с покупкой жилья, но и с адаптацией новых жителей и запуском собственных инициатив.

Медленный ритм жизни — в хорошем смысле

Жизнь здесь — это не просто переезд, это возможность переосмыслить всё.

  • Меньше затрат.
  • Ритмы без суеты.
  • Чистый воздух.
  • Дружелюбные соседи.

Это идеальное место для семей, пар и одиночек, которые хотят вырваться из городского шума и найти гармонию.

Баланс между традицией и будущим

Паймого не живёт в прошлом. Он бережно хранит свои традиции, но в то же время открыт для перемен. Здесь органично сочетаются:

  • Старинные дома и цифровая инфраструктура.
  • Местная кухня и возможности для фриланса.
  • Душевность деревни и современные подходы к жизни.

Почему стоит решиться

Переезд — это всегда шаг в неизвестность. Но в случае с Паймого - это ещё и шанс начать жить иначе. Спокойнее. Честнее. Ближе к себе.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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