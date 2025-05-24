Скрипит дверь? Вот что на самом деле помогает — и это не масло

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Этот звук может свести с ума: скрипящая дверь, которая словно специально выбирает тишину, чтобы напомнить о себе. Почему это происходит и что с этим делать — рассказываем по шагам.

Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дверь

Межкомнатные двери

Вот распространённые причины:

В петлях нет подшипников — добавьте шарики, сняв створку.

Усадка дома или перекос со временем — отрегулируйте.

Расшатанная фурнитура — закрутите гайки, а если отверстия испорчены, воспользуйтесь:

Длинными саморезами (до 12 см).

Деревянными заглушками с клеем.

Винтами с дюбелями.

Входные металлические двери

Если скрип слышен у входа:

Проверьте правильность монтажа — возможно, придётся вызывать монтажников.

Очистите петли от мусора, пыли или ржавчины (поможет WD-40).

Если полотно провисло — обратите внимание на трение на торце.

Если дверь с эксцентриком

Используйте его для регулировки прижима. Видеоинструкции легко найти по модели фурнитуры.

Когда эксцентрика нет

Тут потребуется:

Ослабить средние петли и ту, что ближе к скрипу.

Слегка подвигать створку.

Подтянуть гайки и проверить работу.

Балконные и пластиковые двери

Проблемы ПВХ-дверей часто связаны с фурнитурой:

Провисание, перекосы — корректируются шестигранником.

Расшатанные петли — подтяните.

Сильно изношенные механизмы — замените.

Чем смазать петли

Избегайте растительного масла — оно не работает. Вот чем действительно можно смазывать:

WD-40 — антикоррозийный спрей с трубочкой.

Солидол, Литол, Циатим — для тяжёлых и уличных дверей.

Графитовая или силиконовая смазка — универсальны.

Швейное масло — точечно и эффективно.

Как правильно смазывать

Откройте дверь и подложите ткань.

Используйте клин или рычаг, чтобы приподнять.

Очистите, нанесите смазку, сотрите излишки.

Несколько раз откройте и закройте створку.

Что делать с раздвижными конструкциями

Скрипят направляющие и ролики:

Почистите направляющую.

Снимите ролики, смажьте подшипники и установите обратно.

Профилактика — залог тишины

Если дверь скрипит — не всегда нужно менять петли. Часто помогает смазка. А регулярный уход продлит срок службы всей конструкции. Главное — прислушиваться к звукам и вовремя реагировать.

Уточнения

Дверь - проём или створ (несколько створов), закрывающий проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа).



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