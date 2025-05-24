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Скрипит дверь? Вот что на самом деле помогает — и это не масло

2:35
Недвижимость

Этот звук может свести с ума: скрипящая дверь, которая словно специально выбирает тишину, чтобы напомнить о себе. Почему это происходит и что с этим делать — рассказываем по шагам.

Дверь
Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дверь

Межкомнатные двери

Вот распространённые причины:

  • В петлях нет подшипников — добавьте шарики, сняв створку.
  • Усадка дома или перекос со временем — отрегулируйте.

Расшатанная фурнитура — закрутите гайки, а если отверстия испорчены, воспользуйтесь:

  • Длинными саморезами (до 12 см).
  • Деревянными заглушками с клеем.
  • Винтами с дюбелями.

Входные металлические двери

Если скрип слышен у входа:

  • Проверьте правильность монтажа — возможно, придётся вызывать монтажников.
  • Очистите петли от мусора, пыли или ржавчины (поможет WD-40).
  • Если полотно провисло — обратите внимание на трение на торце.

Если дверь с эксцентриком

Используйте его для регулировки прижима. Видеоинструкции легко найти по модели фурнитуры.

Когда эксцентрика нет

Тут потребуется:

  • Ослабить средние петли и ту, что ближе к скрипу.
  • Слегка подвигать створку.
  • Подтянуть гайки и проверить работу.

Балконные и пластиковые двери

Проблемы ПВХ-дверей часто связаны с фурнитурой:

  • Провисание, перекосы — корректируются шестигранником.
  • Расшатанные петли — подтяните.
  • Сильно изношенные механизмы — замените.

Чем смазать петли

Избегайте растительного масла — оно не работает. Вот чем действительно можно смазывать:

  • WD-40 — антикоррозийный спрей с трубочкой.
  • Солидол, Литол, Циатим — для тяжёлых и уличных дверей.
  • Графитовая или силиконовая смазка — универсальны.
  • Швейное масло — точечно и эффективно.

Как правильно смазывать

  • Откройте дверь и подложите ткань.
  • Используйте клин или рычаг, чтобы приподнять.
  • Очистите, нанесите смазку, сотрите излишки.
  • Несколько раз откройте и закройте створку.

Что делать с раздвижными конструкциями

Скрипят направляющие и ролики:

  • Почистите направляющую.
  • Снимите ролики, смажьте подшипники и установите обратно.

Профилактика — залог тишины

Если дверь скрипит — не всегда нужно менять петли. Часто помогает смазка. А регулярный уход продлит срок службы всей конструкции. Главное — прислушиваться к звукам и вовремя реагировать.

Уточнения

Дверь - проём или створ (несколько створов), закрывающий проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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