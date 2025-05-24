Скрипит дверь? Вот что на самом деле помогает — и это не масло

Избегайте растительного масла — оно не работает. Вот чем действительно можно смазывать:
WD-40 — антикоррозийный спрей с трубочкой.
Солидол, Литол, Циатим — для тяжёлых и уличных дверей.
Графитовая или силиконовая смазка — универсальны.
Швейное масло — точечно и эффективно.
Как правильно смазывать
Откройте дверь и подложите ткань.
Используйте клин или рычаг, чтобы приподнять.
Очистите, нанесите смазку, сотрите излишки.
Несколько раз откройте и закройте створку.
Что делать с раздвижными конструкциями
Скрипят направляющие и ролики:
Почистите направляющую.
Снимите ролики, смажьте подшипники и установите обратно.
Профилактика — залог тишины
Если дверь скрипит — не всегда нужно менять петли. Часто помогает смазка. А регулярный уход продлит срок службы всей конструкции. Главное — прислушиваться к звукам и вовремя реагировать.
Уточнения
Дверь - проём или створ (несколько створов), закрывающий проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа).