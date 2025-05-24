Какой доход нужен, чтобы купить дом в Лас-Вегасе — правда удивляет

Переехать в Лас-Вегас - мечта для многих. Но сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе дом в этом блестящем оазисе? Новый анализ показывает, что не так уж и мало.
Согласно исследованию Clever Real Estate, проведённому на основе данных Бюро переписи населения и Бюро экономического анализа США, в Лас-Вегасской долине медианная цена дома — $449 000. Для его покупки с первоначальным взносом в 20% домохозяйству потребуется доход в $113 839 в год. А без первоначального взноса сумма возрастает до $138 826.
Для сравнения: средний годовой доход домохозяйства в этом районе составляет $75 065. То есть разница почти в два раза!
Роберт Литтл, сотрудник Re/Max Advantage в Хендерсоне, признаёт:
"Доступность жилья остаётся острой проблемой, особенно при текущих ставках по ипотеке. Но в этом году цены немного смягчились, и рынок начал склоняться в пользу покупателей".
Хотя предложение на рынке растёт, цены пока что держатся на высоком уровне. По словам Литтла, всё чаще можно встретить случаи, когда:
Рынок новостроек тоже адаптируется к ситуации.
"Застройщики предлагают серьёзные бонусы: оплачивают все расходы на оформление или предоставляют значительные скидки по ставкам", — отмечает Литтл.
На фоне экономических потрясений и роста тарифов, беспокойство усиливается. Ипотека с фиксированной ставкой на 30 лет сейчас составляет 6,8%.
Мэтт Хеннесси, консультант по ипотеке из Лас-Вегаса, добавляет:
"Рынок продолжает лихорадить. Moody's только что понизило кредитный рейтинг США, и это может сильно повлиять на динамику уже к концу недели".
Из 50 крупнейших городов США только Детройт и Питтсбург признаны "доступными". А среди штатов — лишь Айова.
Исследование подчёркивает:
"Хотя цены на жильё остаются основным фактором, налоговые сборы и стоимость страховки тоже создают серьёзные разрывы между регионами".
Чтобы позволить себе среднестатистический дом в США за $438 000, нужно зарабатывать $123 226 в год. А реальный доход — всего $77 719. Разрыв — более $45 000.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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