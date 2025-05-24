Выбираем входную дверь: как не пожалеть о покупке через месяц

Какую дверь вы бы ни выбрали, она должна выполнять три ключевые задачи: защищать, сохранять тепло и выглядеть достойно. Но среди сотен моделей легко растеряться. Разбираемся, как выбрать действительно надёжную и удобную входную дверь — будь то для квартиры или частного дома.
Металлический "скелет". Основа большинства входных дверей — металл. Сталь — прочная и надёжная, хоть и дороже. Алюминий — легкий, не ржавеет, но требует усиления. Его выбирают чаще для дизайнерских решений.
Толщина металла. Чем толще, тем крепче — но и тяжелее, дороже, сложнее в установке. Для квартиры подойдёт 1,5-2 мм. Для частного дома — 3-4 мм. Больше — только для банковских хранилищ.
Класс безопасности. Выбирайте двери 3-4 класса: они уже имеют серьёзную защиту от взлома. Первый и второй — годятся максимум для подсобок.
Рёбра жёсткости. Не дают двери прогнуться. Оптимально — 4 и более. Чем их больше, тем выше устойчивость к нагрузке.
Внутри полотна может быть:
Дополнительно дверь должна иметь резиновые или магнитные уплотнители.
Петли. Универсальные — лучше: дольше служат и реже ломаются. Если бюджет ограничен — подойдут и обычные односторонние.
Замки:
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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