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Выбираем входную дверь: как не пожалеть о покупке через месяц

3:00
Недвижимость

Какую дверь вы бы ни выбрали, она должна выполнять три ключевые задачи: защищать, сохранять тепло и выглядеть достойно. Но среди сотен моделей легко растеряться. Разбираемся, как выбрать действительно надёжную и удобную входную дверь — будь то для квартиры или частного дома.

Дверная ручка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дверная ручка

Из чего состоит хорошая дверь

Металлический "скелет". Основа большинства входных дверей — металл. Сталь — прочная и надёжная, хоть и дороже. Алюминий — легкий, не ржавеет, но требует усиления. Его выбирают чаще для дизайнерских решений.

Наружная отделка: не только красиво, но и практично

  • ПВХ-панели: прочные и недорогие, легко мыть.
  • МДФ: экологично, красиво и стойко. Подходит для внутренней отделки.
  • Дерево: натурально и дорого, требует бережного ухода.
  • Краска и лак: бюджетный вариант, легко обновить.
  • Порошковое напыление: устойчиво к ударам и погоде, надолго сохраняет внешний вид.

Неочевидные, но важные детали

Толщина металла. Чем толще, тем крепче — но и тяжелее, дороже, сложнее в установке. Для квартиры подойдёт 1,5-2 мм. Для частного дома — 3-4 мм. Больше — только для банковских хранилищ.

Класс безопасности. Выбирайте двери 3-4 класса: они уже имеют серьёзную защиту от взлома. Первый и второй — годятся максимум для подсобок.

Рёбра жёсткости. Не дают двери прогнуться. Оптимально — 4 и более. Чем их больше, тем выше устойчивость к нагрузке.

Как дверь справляется с шумом и холодом

Внутри полотна может быть:

  • Минеральная вата — недорого и эффективно, но требует герметизации.
  • Минеральная плита — лучше изолирует, служит дольше.
  • Пенополиуретан — надёжно, долговечно, не боится влаги.
  • Пенопласт — тепло держит, но горюч.
  • Гофрокартон — дешёвый, но бесполезный.

Дополнительно дверь должна иметь резиновые или магнитные уплотнители.

Фурнитура: чем качественнее, тем надёжнее

Петли. Универсальные — лучше: дольше служат и реже ломаются. Если бюджет ограничен — подойдут и обычные односторонние.

Замки:

  • Сувальдный — основа безопасности.
  • Цилиндровый — дополнительный, сложнее вскрыть.
  • Защёлка — удобно, когда все дома.
  • Электронный — модно, но требует электричества.

Полезные советы

  • Не покупайте "самое тяжёлое" — это не всегда означает "самое надёжное".
  • Дизайн важен, но не в ущерб безопасности.
  • Не экономьте на изоляции — иначе замёрзнете и не выспитесь.
  • Выбирайте проверенных производителей с гарантиями.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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