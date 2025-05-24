Шум больше не проникнет в квартиру — проверьте одну деталь на двери

Жить в многоэтажке и не слышать, как сосед кашляет или смотрит телевизор на всю громкость? Это возможно — при грамотной шумоизоляции дверей. Именно через двери чаще всего проникают шумы, особенно если они тонкие или с зазорами.
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Открытая дверь
Почему шумоизоляция может подвести
Даже если стены, пол и потолок квартиры хорошо звукоизолированы, дверь может свести все усилия на нет. Вот основные слабые места:
Толщина полотна: минимально допустимая — 80 мм.
Герметичность: никаких щелей между коробкой и стеной, обязательно — уплотнители, откосы, пороги.
Материал: дерево и ДСП лучше гасят шум, чем пластик и стекло.
Тип конструкции: цельные или с наполнителем — оптимальный выбор.
Механизм открывания: только распашные двери способны задержать звук.
Выбор материалов: что действительно работает
Чтобы звукоизоляция работала, важно выбрать подходящий материал:
Мягкие (минвата, Изолон, синтепон): хорошо гасят звук, легко монтируются.