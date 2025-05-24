Шум больше не проникнет в квартиру — проверьте одну деталь на двери

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жить в многоэтажке и не слышать, как сосед кашляет или смотрит телевизор на всю громкость? Это возможно — при грамотной шумоизоляции дверей. Именно через двери чаще всего проникают шумы, особенно если они тонкие или с зазорами.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Открытая дверь

Почему шумоизоляция может подвести

Даже если стены, пол и потолок квартиры хорошо звукоизолированы, дверь может свести все усилия на нет. Вот основные слабые места:

Толщина полотна: минимально допустимая — 80 мм.

Герметичность: никаких щелей между коробкой и стеной, обязательно — уплотнители, откосы, пороги.

Материал: дерево и ДСП лучше гасят шум, чем пластик и стекло.

Тип конструкции: цельные или с наполнителем — оптимальный выбор.

Механизм открывания: только распашные двери способны задержать звук.

Выбор материалов: что действительно работает

Чтобы звукоизоляция работала, важно выбрать подходящий материал:

Мягкие (минвата, Изолон, синтепон): хорошо гасят звук, легко монтируются.

Сыпучие (гранулы пенопласта): заполняют внутреннюю полость.

Жесткие плиты (многослойные панели): повышают плотность конструкции.

Панели (МДФ, ДСП): утяжеляют полотно и гасят вибрации.

Лайфхак: лучшего эффекта можно добиться, комбинируя материалы, например, сыпучий наполнитель внутри и панели снаружи.

Как шумоизолировать входную дверь

Уплотнитель:

Резиновый: долговечный, дешевый.

Силиконовый: мягкий, эффективный.

Магнитный: идеален для металлических дверей.

Обустройство тамбура:

Установка второй двери создаёт воздушную подушку — отличный барьер для шума.

Обивка звукоизоляционными материалами

Используют с одной или двух сторон, крепят мягкие или жесткие слои.

Изоляция моделей с (не)съемной обшивкой

Внутрь — поролон или минвата, снаружи — панели.

Межкомнатные двери: когда нужна тишина

Даже внутри квартиры иногда нужно больше уединения. Улучшить звукоизоляцию помогут:

Уплотнители (лучше силиконовые).

Заделка щелей акустическим герметиком.

Замена стеклянных вставок на МДФ.

Установка порожка.

Монтаж панелей или разбор обшивки для внутреннего утепления.

На что обратить внимание при покупке двери с шумоизоляцией

Масса: толщина от 50 мм, вес — от 60 кг.

Наполнение: лучше — 4+ слоя разных материалов.

Облицовка: выбирайте модели с панелями с обеих сторон.

Герметичность: идеален магнитный уплотнитель.

Фурнитура: минимальное количество отверстий, закрытая скважина замка.

Сколько это стоит

Уплотнители: от 35 руб./м (резина), от 120 руб./м (магнитные).

Минвата: от 200 руб./м².

Поролон: от 400 руб./м².

Сендвич-панели: от 1 200 руб./м².

Важно: не забудьте включить в расчёты клей, герметик, крепежи.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.



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