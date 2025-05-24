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Шум больше не проникнет в квартиру — проверьте одну деталь на двери

3:20
Недвижимость

Жить в многоэтажке и не слышать, как сосед кашляет или смотрит телевизор на всю громкость? Это возможно — при грамотной шумоизоляции дверей. Именно через двери чаще всего проникают шумы, особенно если они тонкие или с зазорами.

Открытая дверь
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Открытая дверь

Почему шумоизоляция может подвести

Даже если стены, пол и потолок квартиры хорошо звукоизолированы, дверь может свести все усилия на нет. Вот основные слабые места:

  • Толщина полотна: минимально допустимая — 80 мм.
  • Герметичность: никаких щелей между коробкой и стеной, обязательно — уплотнители, откосы, пороги.
  • Материал: дерево и ДСП лучше гасят шум, чем пластик и стекло.
  • Тип конструкции: цельные или с наполнителем — оптимальный выбор.
  • Механизм открывания: только распашные двери способны задержать звук.

Выбор материалов: что действительно работает

Чтобы звукоизоляция работала, важно выбрать подходящий материал:

  • Мягкие (минвата, Изолон, синтепон): хорошо гасят звук, легко монтируются.
  • Сыпучие (гранулы пенопласта): заполняют внутреннюю полость.
  • Жесткие плиты (многослойные панели): повышают плотность конструкции.
  • Панели (МДФ, ДСП): утяжеляют полотно и гасят вибрации.

Лайфхак: лучшего эффекта можно добиться, комбинируя материалы, например, сыпучий наполнитель внутри и панели снаружи.

Как шумоизолировать входную дверь

Уплотнитель:

  • Резиновый: долговечный, дешевый.
  • Силиконовый: мягкий, эффективный.
  • Магнитный: идеален для металлических дверей.

Обустройство тамбура:

  • Установка второй двери создаёт воздушную подушку — отличный барьер для шума.

Обивка звукоизоляционными материалами

Используют с одной или двух сторон, крепят мягкие или жесткие слои.

Изоляция моделей с (не)съемной обшивкой

  • Внутрь — поролон или минвата, снаружи — панели.

Межкомнатные двери: когда нужна тишина

Даже внутри квартиры иногда нужно больше уединения. Улучшить звукоизоляцию помогут:

  • Уплотнители (лучше силиконовые).
  • Заделка щелей акустическим герметиком.
  • Замена стеклянных вставок на МДФ.
  • Установка порожка.
  • Монтаж панелей или разбор обшивки для внутреннего утепления.

На что обратить внимание при покупке двери с шумоизоляцией

  • Масса: толщина от 50 мм, вес — от 60 кг.
  • Наполнение: лучше — 4+ слоя разных материалов.
  • Облицовка: выбирайте модели с панелями с обеих сторон.
  • Герметичность: идеален магнитный уплотнитель.
  • Фурнитура: минимальное количество отверстий, закрытая скважина замка.

Сколько это стоит

  • Уплотнители: от 35 руб./м (резина), от 120 руб./м (магнитные).
  • Минвата: от 200 руб./м².
  • Поролон: от 400 руб./м².
  • Сендвич-панели: от 1 200 руб./м².

Важно: не забудьте включить в расчёты клей, герметик, крепежи.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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