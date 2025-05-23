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Этот предмет в ванной делает ваш дом рассадником бактерий

2:05
Недвижимость

Коврики в ванной давно стали чем-то вроде обязательного элемента: они согревают босые ноги, предотвращают скольжение и спасают от луж после душа. Но всё больше экспертов говорят — пришло время пересмотреть эту привычку. Причина? Гигиена. И есть более современное решение, которое не только практичнее, но и визуально эффектнее.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Почему хлопковые коврики — это не так безобидно, как кажется

Мягкий коврик кажется уютной деталью, но на деле может оказаться настоящим "магнитом" для грязи. Волокна впитывают влагу, пыль, остатки косметики, а тёплая и влажная среда — идеальна для плесени и бактерий. Если коврик не стирается хотя бы раз в неделю, он превращается в один из самых грязных объектов в доме — наравне с дверными ручками, клавиатурой или миской питомца.

Именно поэтому специалисты по уборке и фэн-шуй советуют не только регулярно стирать текстиль, но и переосмыслить само его присутствие в ванной.

Альтернатива, которая работает лучше: бамбуковая циновка

На смену привычным тканевым коврикам всё чаще приходят бамбуковые циновки. У них нет ворса, а значит, и нет среды для размножения грибков. Гладкая поверхность не впитывает влагу, не накапливает грязь и легко очищается — достаточно протереть влажной салфеткой.

Преимущества бамбука:

  • не скапливает пыль и волосы;
  • не нуждается в стирке — чистится за секунды;
  • не впитывает запахи;
  • долго сохраняет вид без выцветания;
  • добавляет интерьеру натуральности и уюта.

Эстетика плюс практичность

Современные бамбуковые коврики — это не скучные дощечки, а стильно оформленные элементы декора. Они хорошо вписываются в минималистичный интерьер, подчёркивают натуральные оттенки и визуально делают ванную комнату чище и светлее.

А главное — никакого ощущения "влажной тряпки под ногами", даже если вы только что вышли из душа.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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