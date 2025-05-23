Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медленный редис: что делать, чтобы получить быстрый урожай
Сможет ли толпа людей победить существо мощнее машины? Абсурдный спор, в который втянулись все
Бюджетная, но не бесплатная: сколько действительно стоит содержать Lada
Растения слышат пчёл: как жужжание увеличивает нектар на 30%
Посадка роз летом: что важно знать, чтобы куст не погиб от жары
Головные уборы, которые идут всем: найдите свой фасон и забудьте про комплексы
Забут или Самбука: какую историю расскажет этот итальянский уголок
Феррари опять в новом пальто. Их цвет напоминает соперника, фанаты в ярости
Неожиданный враг здоровья: как куриное мясо оказалось под подозрением

3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно

1:54
Недвижимость

Вы наверняка бывали в таких домах: чисто, опрятно, уютно — и при этом не как в музее. Эти пространства не обязательно создавались дизайнером и не стоят миллионы. Их секрет — в привычках хозяев. И, что приятно, их можно легко перенять.

столешница из массивного дерева
Фото: https://commons.wikimedia.org by Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
столешница из массивного дерева

Секрет №1: убирают не только пыль, но и лишнее

Самые стильные и "живые" дома — не те, где много декора и мебели, а те, где вещей ровно столько, сколько нужно. Хозяева таких пространств периодически пересматривают своё окружение и безжалостно убирают всё, что больше не радует или не служит цели. Это не только визуально облегчает интерьер, но и создаёт ощущение свободы.

Секрет №2: используют разные текстуры

Что объединяет уютные интерьеры, даже если они выполнены в минимализме? Многослойность материалов. Шерстяной плед, плетёная корзина, гладкая деревянная поверхность и блестящий металл — простое сочетание контрастных фактур делает обстановку теплее и визуально интереснее.

Подсказка: не нужно покупать дорогие предметы, чтобы добиться этого эффекта. Достаточно подумать о разнообразии на ощупь — мягкое, гладкое, холодное, грубое. Эти ощущения влияют на восприятие не меньше, чем цвета.

Секрет №3: продуманные мелочи

Небольшая ваза с цветами в прихожей. Свеча с любимым ароматом. Одна картина, которая действительно нравится. Не количество, а точность и смысл — вот что отличает красивые дома.

Люди, создающие уютное пространство, выбирают вещи, которые рассказывают о них самих. Личные элементы — книги, фотографии, памятные детали — делают интерьер не только красивым, но и тёплым, родным.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Авто
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Один человек на всю жизнь: эти 4 породы собак никогда не будут любить никого, кроме вас
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Последние материалы
Медленный редис: что делать, чтобы получить быстрый урожай
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Сможет ли толпа людей победить существо мощнее машины? Абсурдный спор, в который втянулись все
Бюджетная, но не бесплатная: сколько действительно стоит содержать Lada
Растения слышат пчёл: как жужжание увеличивает нектар на 30%
Посадка роз летом: что важно знать, чтобы куст не погиб от жары
Головные уборы, которые идут всем: найдите свой фасон и забудьте про комплексы
Забут или Самбука: какую историю расскажет этот итальянский уголок
Феррари опять в новом пальто. Их цвет напоминает соперника, фанаты в ярости
Неожиданный враг здоровья: как куриное мясо оказалось под подозрением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.