3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно

Вы наверняка бывали в таких домах: чисто, опрятно, уютно — и при этом не как в музее. Эти пространства не обязательно создавались дизайнером и не стоят миллионы. Их секрет — в привычках хозяев. И, что приятно, их можно легко перенять.
Самые стильные и "живые" дома — не те, где много декора и мебели, а те, где вещей ровно столько, сколько нужно. Хозяева таких пространств периодически пересматривают своё окружение и безжалостно убирают всё, что больше не радует или не служит цели. Это не только визуально облегчает интерьер, но и создаёт ощущение свободы.
Что объединяет уютные интерьеры, даже если они выполнены в минимализме? Многослойность материалов. Шерстяной плед, плетёная корзина, гладкая деревянная поверхность и блестящий металл — простое сочетание контрастных фактур делает обстановку теплее и визуально интереснее.
Подсказка: не нужно покупать дорогие предметы, чтобы добиться этого эффекта. Достаточно подумать о разнообразии на ощупь — мягкое, гладкое, холодное, грубое. Эти ощущения влияют на восприятие не меньше, чем цвета.
Небольшая ваза с цветами в прихожей. Свеча с любимым ароматом. Одна картина, которая действительно нравится. Не количество, а точность и смысл — вот что отличает красивые дома.
Люди, создающие уютное пространство, выбирают вещи, которые рассказывают о них самих. Личные элементы — книги, фотографии, памятные детали — делают интерьер не только красивым, но и тёплым, родным.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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