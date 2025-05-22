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Пахнет уютом: бабушкин способ освежить воздух в доме без капли химии

1:53
Недвижимость

Иногда кажется, что в доме не пахнет ничем. Ни свежестью, ни уютом — просто "пустой" воздух. Даже после уборки с дорогими средствами и ароматными спреями всё быстро улетучивается. Почему так происходит? А главное — что с этим делать?

Интерьер квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер квартиры

Почему в доме не пахнет свежестью, даже если он чистый

Запах дома — не всегда отражение чистоты. Даже когда полы вымыты, а поверхности блестят, в воздухе может не быть ощущения уюта. Всё дело в том, что магазинные освежители воздуха быстро теряют запах — они не связываются с источниками аромата в пространстве, а просто рассеиваются. А ещё - многие из них химические и могут вызывать головную боль.

Настоящую атмосферу создают не спреи, а тёплые, натуральные запахи — такие, как у трав, специй и эфирных масел. Именно так и поступали наши бабушки: просто, экологично и эффективно.

Бабушкин секрет: как сделать дом ароматным с помощью трав

Вместо того чтобы тратиться на спреи и диффузоры, старшее поколение пользовалось тем, что уже есть под рукой. Один из их главных секретов — ароматные травы, такие как душица, розмарин и мята.

Душица (орегано) прекрасно впитывает неприятные запахи. Сушёные листья можно насыпать в открытую баночку и поставить на кухонную полку или подоконник — и воздух очистится без лишних усилий.

Розмарин — натуральный ароматизатор. Его можно просто поджечь (как благовоние), сочетая с иголками сосны или палочкой корицы, либо отварить в кастрюле с водой и дольками лимона — получится свежий цитрусово-травяной аромат.

Аромат получится тонким, но стойким — таким, что его заметят все гости, даже не заходя в квартиру.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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