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Горячая или холодная? Вот какой водой нужно мыть посуду на самом деле

Недвижимость

Многие уверены, что температура воды при мытье посуды — не самый важный момент. Одни экономят горячую, другие просто привыкли к холодной. Но на деле от этого выбора зависит не только чистота тарелок, но и ваш счет за воду, кожа рук и даже гигиена на кухне. Давайте разберемся, что на самом деле эффективнее — горячая или холодная вода.

посуда
Фото: https://commons.wikimedia.org by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
посуда

Почему горячая вода работает лучше

При температуре выше 45 градусов жир и въевшаяся грязь растворяются почти мгновенно. Горячая вода помогает избавиться от бактерий, которые могут оставаться на поверхности посуды, особенно после сырого мяса или яиц.

Кроме того, при ополаскивании в горячей воде остатки моющего средства смываются быстрее, а посуда высыхает без разводов. Однако стоит помнить: такая температура может быть агрессивна для кожи, поэтому обязательно надевайте перчатки.

Чем плоха холодная вода

Мыть посуду холодной водой не запрещено — но придётся потратить больше времени и усилий. Жир отмывается медленно, приходится сильнее тереть, особенно если речь идёт о сковородках и кастрюлях. И если вы не пользуетесь перчатками, холодная вода может пересушивать кожу не меньше, чем горячая.

Как правильно мыть посуду вручную

Первый шаг — удалите все остатки еды, лучше механически, с помощью вилки или бумажного полотенца. Если на посуде есть пригоревшие остатки, замочите её в горячей воде. Далее — используйте губку и моющее средство в тёплой или горячей воде, работая в следующем порядке: сначала стаканы и приборы, затем тарелки, в конце — кастрюли и сковороды. Промывать лучше под проточной водой, но в умеренном объёме.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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