Очищает всё — от плиты до холодильника: это средство есть у каждого

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Этот тройной микс — настоящий хит среди поклонников экологичной уборки. Смесь из цедры лимона, соли и пищевой соды заменяет целую батарею покупных средств, справляясь с жиром, налётом, запахами и даже насекомыми. Но главное — вы готовите её буквально за пару минут из подручных ингредиентов.

Моющее средство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моющее средство

Как работает этот домашний состав

Лимонная цедра — это натуральный источник кислот, которые расщепляют жир и убивают бактерии. Соль берёт на себя функцию мягкого скраба: помогает счистить старые пятна и загрязнения. А сода не только нейтрализует запахи, но и усиливает очищающее действие остальных компонентов. Вместе они создают пасту, которая действует как универсальное чистящее средство: эффективно, безопасно и приятно пахнет.

Где применять смесь

Эта натуральная паста идеально подходит для наведения порядка на кухне и в ванной. Ею можно очищать столешницы, плиту, кафель, раковину, посуду — особенно сковороды, кастрюли и разделочные доски. Она не оставляет разводов, удаляет запахи и при этом не раздражает кожу. А если вы добавите немного воды, смесь превращается в отличное средство для мытья полов или стен.

Дополнительный бонус — её аромат отпугивает муравьёв и других насекомых, поэтому это ещё и природный репеллент.

Как приготовить

Положите в блендер цедру с 1-2 лимонов, добавьте по столовой ложке соли и пищевой соды, влейте полстакана воды и взбейте до однородности. Полученную пасту можно сразу наносить на загрязнения или хранить в герметичной банке. При необходимости разводите водой — для более деликатных поверхностей.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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