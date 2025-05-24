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Цены на аренду квартир могут вырасти более чем на 10% в 2025 году — прогноз эксперта

1:34
Недвижимость

Инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин дал свой прогноз на рост цен на аренду квартир в России более чем на 10% в ближайшие месяцы.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
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В первом квартале 2025 года многие базы объявлений зафиксировали снижение цен на аренду жилья. Среднее падение составило около 10%. Однако во втором полугодии традиционно наблюдается рост арендных ставок.

Бахтин объясняет это сезонными факторами. Начало учебного года, возвращение школьников и студентов с каникул, а также желание семей сменить жилье — все это влияет на увеличение спроса. Стратег предполагает, что после значительного падения цен в январе-марте в апреле-июне произойдет стабилизация, сообщает Газета.Ru.

"Не исключаю, что рост во втором полугодии может превысить 10%. В основном по причине того, что спрос на аренду будет выше, чем в начале года", — заметил Бахтин.

Согласно данным "Авито Недвижимости", средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России на май 2025 года составила около 30 тысяч рублей в месяц. Это на 14% ниже показателя начала года. В Москве медианная стоимость аренды снизилась на 17% и составила 75 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 38 тысяч рублей, что также на 14% меньше, чем в начале года.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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