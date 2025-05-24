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Узнаем секрет: сколько ежемесячно придётся платить по семейной ипотеке в 2025 году

1:28
Недвижимость

Руководитель отдела ипотеки компании Level Group Юлиан Овечкин рассказал, что в 2025 году средний ежемесячный платеж по семейной ипотеке достигнет примерно 72 тысяч рублей.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

По его словам, в Москве максимальная сумма кредита по льготной ставке 6% составляет 12 миллионов рублей. Для покупки трехкомнатной квартиры стоимостью до 15 миллионов рублей нужно внести первоначальный взнос в размере 20%, что эквивалентно около 3 миллионам рублей. При оформлении кредита на 12 миллионов рублей на максимальный срок 30 лет под 6% ежемесячный платеж составит примерно 72 тысячи рублей.

Если стоимость жилья превышает 12 миллионов, некоторые банки предлагают комбинированную семейную ипотеку до 30 миллионов рублей, оформляя два договора. Первый договор на сумму до 12 миллионов будет под 6%, а второй на оставшуюся сумму — по стандартной ставке 23-26% годовых, цитирует эксперта Газета.Ru.

Овечкин также отметил, что при частичном досрочном погашении кредита заемщик может выбрать, какой договор закрыть первым. Он рекомендовал сначала погашать кредит с более высокой процентной ставкой, чтобы сократить общие расходы на обслуживание долга.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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