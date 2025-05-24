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Как разрезать ПВХ без сколов: быстрые лайфхаки для ремонта

1:48
Недвижимость

Пластиковые панели — удобный и недорогой способ отделки стен и потолков. Но чтобы обшивка получилась аккуратной, панели нужно правильно подрезать. А вот тут-то и начинаются вопросы: каким инструментом? Как избежать сколов? Что делать, если нужна фигурная выемка?

ремонт
Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ремонт

Разбираем всё по порядку.

Сначала — подготовка

Перед резкой дайте панелям «отогреться» в комнате 10–12 часов — холодный пластик хрупкий и трескается. Панель укладывайте на ровную жёсткую поверхность лицом вверх — так трещины, если появятся, останутся незаметны.

Не забудьте про точную разметку! Лучше несколько раз проверить, чем потом выбрасывать испорченную деталь.

Чем резать — выбор инструмента

Ручной способ:

  • Канцелярский или строительный нож. Отличен для мелких подрезок, кривых линий, вырезов под розетки. Рез делается в два захода — сначала по лицу, потом сгиб и подрез сзади.

  • Ножовка по металлу или гипсокартону. Подойдёт для поперечного реза сразу нескольких панелей. Главное — острое полотно и лёгкие движения без нажима.

Электроинструмент:

  • Электролобзик. Универсален. Главное — поставить пилку с мелкими зубцами и отключить маятник. Идеален для фигурных вырезов.

  • Болгарка. Работать осторожно, на малых оборотах и только с тонким отрезным диском. Отлично режет, но пылит и плавит пластик.

Безопасность — на первом месте

Пластик может крошиться, а инструменты скользить. Работайте в очках и перчатках, фиксируйте панели, не забывайте про вентиляцию, особенно при резке болгаркой.

Уточнения

Сэндвич-пане́ль (англ. sandwich — многослойный бутерброд) — строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезитовая плита) и слоя утеплителя между ними. Все детали сэндвич-панелей склеиваются между собой с помощью горячего или холодного прессования. В зависимости от назначения выделяются кровельные и стеновые панели.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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