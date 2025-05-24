Красить или клеить: как не ошибиться с отделкой и не переделывать через год

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планируя ремонт, хочется, чтобы интерьер получился стильным, а стены — красивыми, прочными и не требующими обновления уже через год. Но что выбрать: обои или краску? Разбираемся, что проще наносить, дольше служит и не испортит бюджет.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт

Обои: привычно, уютно, но не всегда практично

Современные обои давно вышли за рамки бумажных рулонов. Сейчас есть флизелиновые, виниловые, стеклообои. Они отличаются прочностью, влагостойкостью, текстурой и сроком службы. Например, винил скрывает дефекты и служит долго, а стеклообои выдерживают до 30 лет и спокойно переносят мойку.

Плюсы:

Огромный выбор расцветок и фактур

Часто не требуют идеальной подготовки стен

Флизелин легко клеится даже в одиночку

Минусы:

Боятся влаги (кроме стеклообоев)

Трудно снимать, особенно винил

Починить незаметно повреждённый участок почти невозможно

Краска: стильно, удобно, но требует подготовки

Окрашенные стены давно перестали быть "больничной классикой". Современные краски создают матовые, глянцевые, фактурные поверхности и легко обновляются.

Плюсы:

Просто нанести и легко перекрасить

Подходит для влажных помещений

Не боится мелких повреждений

Минусы:

Требует идеально выровненных стен

Некоторые виды чувствительны к температуре и воде

Монтаж и цена

Оба варианта требуют подготовки — снятие старой отделки, шпаклёвка, грунтовка. Нанесение тоже несложное: обои клеят по инструкции, краску наносят валиком или кистью.

По стоимости — почти паритет. Дешёвые обои и простая краска обойдутся недорого, но прослужат меньше. Качественные материалы в обоих случаях стоят примерно одинаково.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.





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