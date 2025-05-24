Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стереть с лица земли: артиллерия ВС РФ уничтожает базы противника
Убийцы на пшеничных полях: Россия начала невидимую борьбу с минным наследием ВСУ
Код победы: как русские связисты обманули РЭБ противника
Эти растения создадут барьер и избавят вас от надоедливых комариных укусов
Страх на улицах Киева: главная тайна режима Зеленского раскрыта
Звуки дороги, как фоновый стресс: кому стоит вложиться в шумоизоляцию
Неожиданный выбор дочери Волочковой: место для свадебного путешествия удивило всех
Украина на коленях: Европа подписала приговор Киеву, убийство летом
Цеха смерти и бегство с позором: судьба гарнизона Мариуполя

Красить или клеить: как не ошибиться с отделкой и не переделывать через год

1:57
Недвижимость

Планируя ремонт, хочется, чтобы интерьер получился стильным, а стены — красивыми, прочными и не требующими обновления уже через год. Но что выбрать: обои или краску? Разбираемся, что проще наносить, дольше служит и не испортит бюджет.

Ремонт
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт

Обои: привычно, уютно, но не всегда практично

Современные обои давно вышли за рамки бумажных рулонов. Сейчас есть флизелиновые, виниловые, стеклообои. Они отличаются прочностью, влагостойкостью, текстурой и сроком службы. Например, винил скрывает дефекты и служит долго, а стеклообои выдерживают до 30 лет и спокойно переносят мойку.

Плюсы:

  • Огромный выбор расцветок и фактур

  • Часто не требуют идеальной подготовки стен

  • Флизелин легко клеится даже в одиночку

Минусы:

  • Боятся влаги (кроме стеклообоев)

  • Трудно снимать, особенно винил

  • Починить незаметно повреждённый участок почти невозможно

Краска: стильно, удобно, но требует подготовки

Окрашенные стены давно перестали быть "больничной классикой". Современные краски создают матовые, глянцевые, фактурные поверхности и легко обновляются.

Плюсы:

  • Просто нанести и легко перекрасить

  • Подходит для влажных помещений

  • Не боится мелких повреждений

Минусы:

  • Требует идеально выровненных стен

  • Некоторые виды чувствительны к температуре и воде

Монтаж и цена

Оба варианта требуют подготовки — снятие старой отделки, шпаклёвка, грунтовка. Нанесение тоже несложное: обои клеят по инструкции, краску наносят валиком или кистью.
По стоимости — почти паритет. Дешёвые обои и простая краска обойдутся недорого, но прослужат меньше. Качественные материалы в обоих случаях стоят примерно одинаково.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу Аудио 
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Шоу-бизнес
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
От клейма на бутылке до грядки: Европа издевается и унижает украинских беженцев
Курское поле смерти: ВСУ бросает раненых и мёртвых на поле боя сотнями
Ход Путина: в ЦРУ восхитились талантом российского президента
Машина задыхается и жрёт бензин? Возможно, дело в детали за 300 рублей
Меган Фокс призналась, что беременность от MGK была незапланированной: нежданное чудо
Милый носик, скрытая угроза: что делают хозяева и жалеют об этом
Мышцы исчезают, пока вы спите: что запускает "таяние" тела после 50
Теперь не жидкие и не кремовые: пудровые румяна возвращаются — вот что нужно знать о тренде 2025 года
Борьба с муравьями: натуральные средства, которые работают
Впечатления гарантированы: Приморье готовится представить 6 маршрутов, о которых вы будете рассказывать друзьям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.