Красить или клеить: как не ошибиться с отделкой и не переделывать через год

Планируя ремонт, хочется, чтобы интерьер получился стильным, а стены — красивыми, прочными и не требующими обновления уже через год. Но что выбрать: обои или краску? Разбираемся, что проще наносить, дольше служит и не испортит бюджет.
Современные обои давно вышли за рамки бумажных рулонов. Сейчас есть флизелиновые, виниловые, стеклообои. Они отличаются прочностью, влагостойкостью, текстурой и сроком службы. Например, винил скрывает дефекты и служит долго, а стеклообои выдерживают до 30 лет и спокойно переносят мойку.
Плюсы:
Огромный выбор расцветок и фактур
Часто не требуют идеальной подготовки стен
Флизелин легко клеится даже в одиночку
Минусы:
Боятся влаги (кроме стеклообоев)
Трудно снимать, особенно винил
Починить незаметно повреждённый участок почти невозможно
Окрашенные стены давно перестали быть "больничной классикой". Современные краски создают матовые, глянцевые, фактурные поверхности и легко обновляются.
Плюсы:
Просто нанести и легко перекрасить
Подходит для влажных помещений
Не боится мелких повреждений
Минусы:
Требует идеально выровненных стен
Некоторые виды чувствительны к температуре и воде
Оба варианта требуют подготовки — снятие старой отделки, шпаклёвка, грунтовка. Нанесение тоже несложное: обои клеят по инструкции, краску наносят валиком или кистью.
По стоимости — почти паритет. Дешёвые обои и простая краска обойдутся недорого, но прослужат меньше. Качественные материалы в обоих случаях стоят примерно одинаково.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
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