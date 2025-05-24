Как повесить люстру и не сжечь натяжной потолок: пошаговый гид без паники

Натяжной потолок — это красиво. Но вот как повесить на него люстру, чтобы не прожечь полотно, не порвать его и не пришлось потом всё переделывать? На самом деле всё проще, чем кажется. Главное — выбрать правильную модель и знать, как её закрепить.
Самое важное — лампы не должны греть потолок. Лучший вариант — светодиоды: они почти не нагреваются. Накаливания и галогенки — только при ограничениях: до 60 Вт и на расстоянии от полотна. Плафоны должны светить вниз или вбок — но не вверх.
Подбирайте люстру без острых деталей, с основанием круглой формы — такие проще закрепить. Не забудьте: до стен должно быть не менее 20 см, до шва потолка — 15 см.
Обесточьте проводку.
Найдите место крепления и отметьте маркером.
Наклейте термокольцо, вырежьте отверстие по внутреннему краю.
Подведите провода.
Подвесьте люстру на крюк или прикрутите к закладной.
Аккуратно подключите и зафиксируйте.
Совет: если нужно просверлить вне термокольца, обязательно заклейте это место армированным скотчем.
Натяжно́й потоло́к — конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком.
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