Как повесить люстру и не сжечь натяжной потолок: пошаговый гид без паники

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Натяжной потолок — это красиво. Но вот как повесить на него люстру, чтобы не прожечь полотно, не порвать его и не пришлось потом всё переделывать? На самом деле всё проще, чем кажется. Главное — выбрать правильную модель и знать, как её закрепить.

Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Натяжжной потолок

Какая люстра подходит для натяжного потолка

Самое важное — лампы не должны греть потолок. Лучший вариант — светодиоды: они почти не нагреваются. Накаливания и галогенки — только при ограничениях: до 60 Вт и на расстоянии от полотна. Плафоны должны светить вниз или вбок — но не вверх.

Подбирайте люстру без острых деталей, с основанием круглой формы — такие проще закрепить. Не забудьте: до стен должно быть не менее 20 см, до шва потолка — 15 см.

Два способа крепления

На крюк. Это классика: прочный, простой и выдерживает даже тяжёлые люстры. Крюк лучше установить до натяжки потолка. Если потолок бетонный, используют анкер. Если пустотелый — металлическую пластину или деревянный брус. На закладную. Это платформа, прикрученная к черновому потолку. Её устанавливают до монтажа полотна и подводят к ней проводку. Закладные выдерживают до 10-15 кг, что подходит для большинства светильников.

Как повесить люстру своими руками

Обесточьте проводку. Найдите место крепления и отметьте маркером. Наклейте термокольцо, вырежьте отверстие по внутреннему краю. Подведите провода. Подвесьте люстру на крюк или прикрутите к закладной. Аккуратно подключите и зафиксируйте.

Совет: если нужно просверлить вне термокольца, обязательно заклейте это место армированным скотчем.

Уточнения

Натяжно́й потоло́к — конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком.



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