Унитаз сияет, а дышать нечем: куда уходит запах и как его остановить

Чистый унитаз, сверкающая плитка — а в туалете всё равно стойкий запах канализации? Проблема не в уборке. Причин у неприятного амбре может быть несколько, и каждая требует своего подхода. Главное — найти источник.
Даже маленькая, почти незаметная протечка в месте соединения унитаза с трубой может испортить воздух в санузле. Часто причина — в треснувшей гофре, неправильной установке или высохшем гидрозатворе. Если дома долго никого не было, вода в сифоне могла испариться, и канализационные газы беспрепятственно попадают в квартиру. Также возможно, что сифон срывает при сливе, особенно если вентиляция стояка нарушена.
Если запах стойкий, а вода в унитазе уходит медленно, вероятен засор внутри - возможно, туда отправляли не только воду. Но если вонь сопровождается шумами в трубах и проблемами со сливом в других точках (душ, раковина), скорее всего, забит общий стояк. Такая пробка может состоять из остатков еды, жира, волос и гигиенических средств.
Даже при идеальной сантехнике запах может задерживаться, если воздух не уходит. Проверьте тягу: приложите бумажку к вентрешетке. Если она не прилипает — вентиляция не работает. Причины могут быть в засоре шахты, неисправном обратном клапане или неудачном проектировании вентиляции.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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