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Лимон в ведре — и ваша швабра в шоке: пол блестит, как будто прошёл SPA

1:58
Недвижимость

Моете полы с отбеливателем, нашатырём или агрессивной "химией"? Возможно, пришло время сменить тактику. Ведь у вас на кухне уже есть натуральный ингредиент, который не только справляется с грязью, но и бережёт здоровье и окружающую среду. Да, это обычный лимон — и вы точно захотите добавить его в воду для швабры.

Мытьё полов
Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё полов

Чем опасны привычные средства

Сильный запах бытовой химии — не просто неудобство. Постоянное вдыхание паров может вызвать раздражение дыхательных путей, аллергию и даже кожные реакции. К тому же, пластиковые упаковки и химические стоки вредят экологии. А всё ради блестящих полов?

Лимон вместо химии

Секрет в лимонной кислоте. Она отлично дезинфицирует, устраняет неприятные запахи и дарит ощущение свежести, с которым редко могут конкурировать магазинные средства. Всё, что нужно — выжать сок из двух лимонов в литр тёплой воды.

Хотите усилить эффект? Добавьте столовую ложку белого уксуса. Он поможет справиться с жиром и старыми пятнами. Смесь подходит для большинства типов полов (кроме мрамора и других чувствительных к кислоте поверхностей).

Как правильно мыть

  1. Сначала тщательно подметите или пропылесосьте — иначе грязь просто "размажется".
  2. Используйте микрофибру — она впитывает лучше и не оставляет ворса.
  3. Не переувлажняйте, особенно если полы деревянные или ламинат.
  4. Протерев, дайте полу высохнуть — и почувствуете лёгкий цитрусовый аромат без химии.

Полезный совет

Если применяете лимонную смесь впервые, проверьте её в незаметном уголке. Некоторые поверхности могут не дружить с кислотой.

Со временем вы заметите, что полы не просто чище — они выглядят как после полировки, без лишних усилий и без капли токсинов.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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