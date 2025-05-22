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Раковина как новая за 3 минуты: секрет, который держали в тени чистоты

1:47
Недвижимость

Каждый день мы включаем воду, моем овощи, посуду, умываемся. Но замечаем ли мы, что раковина становится самым "загруженным" элементом в доме? Она собирает грязь, капли жира, мыльный налёт. И именно она может выдать всё о чистоплотности хозяев.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

К счастью, есть простой способ вернуть ей первозданный блеск — и без дорогостоящих чистящих средств.

Что понадобится

Обычные домашние продукты:

  • пищевая сода
  • белый уксус
  • немного терпения

Сначала уберите всё из раковины — губки, мыло, баночки. Насыпьте примерно полчашки соды прямо в слив и на стенки. Затем добавьте полчашки уксуса. Начнётся характерное шипение — значит, процесс пошёл.

Оставьте эту смесь на 10 минут. За это время сода и уксус разрушат налёт, избавят от запахов и уничтожат бактерии.

Финальные штрихи

После "реакции" промойте раковину горячей водой. Затем — микрофибровая салфетка и немного внимания к деталям: протрите все углы и изгибы. Получите зеркальный блеск — без разводов и следов.

Если остались стойкие пятна, особенно в ванной, попробуйте лимонный сок с солью — нанесите, оставьте на пару минут, затем смойте.

Маленькие привычки — большой результат

Чтобы не возвращаться к глубокой очистке каждую неделю:

  • Не оставляйте остатки пищи в раковине.
  • Не сливайте масло и жир — используйте дуршлаг.
  • Протирайте поверхность после каждого использования.

Эти мелочи сэкономят вам силы и нервы. А раковина будет сиять каждый день — как будто вы живёте в шоуруме.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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