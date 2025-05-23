Унитаз без труб: как замаскировать всё лишнее и не переделывать стены

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Голые трубы в туалете — зрелище не из приятных. Но как спрятать водопроводные и канализационные коммуникации так, чтобы и красиво было, и доступ к ним не потерять? Вот проверенные решения!

Фото: flickr.com by dirtyboxface, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалет

Сначала — проверка

Перед началом работ убедитесь, что:

Нет протечек.

Соединения герметичны.

Трубы из термостойких материалов.

Ошибки на этом этапе могут привести к ремонту маскировки в самый неожиданный момент.

Варианты скрытия труб

Короб из гипсокартона. Надёжный и экологичный вариант. Крепится на профиль или деревянный каркас. После установки короб облицовывается плиткой или окрашивается. Минусы — громоздкость и необходимость демонтажа при ремонте.

Фальшстена. Подходит для угловых коммуникаций. Создаётся каркас, внутрь которого можно вставить полки или ниши. Сверху — отделка под интерьер. Занимает немного больше места, чем короб, но может выглядеть эстетичнее.

Пластиковые панели. Недорогой и быстрый способ. Монтаж — на обрешётку из брусков. ПВХ-панели устойчивы к влаге, не требуют финишной отделки и бывают самых разных цветов.

Хозяйственный шкаф. Прячем всё - и при этом получаем место для хранения бытовой химии. Дверцы — деревянные, пластиковые или стеклянные, на выбор. Главное — оставить доступ к узлам.

Рольставни. Дороговато, но очень удобно. Идеально для маленьких санузлов. Скрывают всё, легко поднимаются, хорошо изолируют шум и влагу. Есть модели с дистанционным управлением.

Жалюзи. Бюджетная альтернатива рольставням. Минусы: недолговечность и уязвимость к влаге. Но сменить их легко — конструкция простая.

Штробление. Радикальный способ: трубы утапливаются в стену. Работает только при капитальном ремонте и требует точного расчёта.

Открытая установка в стиле лофт. Грубый, но стильный приём: трубы становятся частью интерьера. Лучше всего подойдут чугун или медь. Не забудьте — красиво, но горячо и недёшево.

Как выбрать лучший способ

Оценивайте:

Площадь помещения.

Частоту доступа к трубам.

Бюджет.

Пластиковые панели и жалюзи — самые бюджетные. Гипсокартон и фальшстена — эстетично, но требуют места. Рольставни и шкафы — удобно и практично.

Уточнения

Водопрово́д - система непрерывного водоснабжения потребителей, предназначенная для проведения воды для питья и технических целей, обыкновенно из водозаборных сооружений в другое — к водопользователю (городские и заводские помещения) преимущественно по подземным трубам или каналам.



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