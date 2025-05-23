Унитаз без труб: как замаскировать всё лишнее и не переделывать стены

Голые трубы в туалете — зрелище не из приятных. Но как спрятать водопроводные и канализационные коммуникации так, чтобы и красиво было, и доступ к ним не потерять? Вот проверенные решения!
Фото: flickr.com by dirtyboxface, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалет
Сначала — проверка
Перед началом работ убедитесь, что:
Нет протечек.
Соединения герметичны.
Трубы из термостойких материалов.
Ошибки на этом этапе могут привести к ремонту маскировки в самый неожиданный момент.
Варианты скрытия труб
Короб из гипсокартона. Надёжный и экологичный вариант. Крепится на профиль или деревянный каркас. После установки короб облицовывается плиткой или окрашивается. Минусы — громоздкость и необходимость демонтажа при ремонте.
Фальшстена. Подходит для угловых коммуникаций. Создаётся каркас, внутрь которого можно вставить полки или ниши. Сверху — отделка под интерьер. Занимает немного больше места, чем короб, но может выглядеть эстетичнее.
Пластиковые панели. Недорогой и быстрый способ. Монтаж — на обрешётку из брусков. ПВХ-панели устойчивы к влаге, не требуют финишной отделки и бывают самых разных цветов.
Хозяйственный шкаф. Прячем всё - и при этом получаем место для хранения бытовой химии. Дверцы — деревянные, пластиковые или стеклянные, на выбор. Главное — оставить доступ к узлам.
Рольставни. Дороговато, но очень удобно. Идеально для маленьких санузлов. Скрывают всё, легко поднимаются, хорошо изолируют шум и влагу. Есть модели с дистанционным управлением.
Жалюзи. Бюджетная альтернатива рольставням. Минусы: недолговечность и уязвимость к влаге. Но сменить их легко — конструкция простая.
Штробление. Радикальный способ: трубы утапливаются в стену. Работает только при капитальном ремонте и требует точного расчёта.
Открытая установка в стиле лофт. Грубый, но стильный приём: трубы становятся частью интерьера. Лучше всего подойдут чугун или медь. Не забудьте — красиво, но горячо и недёшево.
Как выбрать лучший способ
Оценивайте:
Площадь помещения.
Частоту доступа к трубам.
Бюджет.
Пластиковые панели и жалюзи — самые бюджетные. Гипсокартон и фальшстена — эстетично, но требуют места. Рольставни и шкафы — удобно и практично.
Уточнения
Водопрово́д - система непрерывного водоснабжения потребителей, предназначенная для проведения воды для питья и технических целей, обыкновенно из водозаборных сооружений в другое — к водопользователю (городские и заводские помещения) преимущественно по подземным трубам или каналам.