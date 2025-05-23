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Подключение кухни к воде: частая ошибка вызывает проблемы

3:24
Недвижимость

Новая кухня — это не только красивая мебель и техника. За фасадами шкафов прячется сложная инженерия, и часто именно она становится источником проблем. Посудомоечная машина булькает? Фильтр не влезает под мойку? Это не случайность — просто не всё предусмотрели заранее.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

С чего начинается разводка

Разводку труб начинают ещё до сборки кухни — во время чернового ремонта. При этом обязательно учитываются точки подключения, указанные в технической документации, предоставляемой производителем. Все размеры указываются от чистовых поверхностей — и это критически важно.

Если проигнорировать рекомендации проекта, кухня может просто не встать на своё место. Особенно важно учитывать высоту, на которой будут располагаться трубы, чтобы не мешать установке шкафов и техники.

Какие трубы использовать

Современные водопроводные системы выполняются из:

  • Металлополимерных труб — прочных, стабильных по форме, с рабочим давлением до 10 атм и температурой до 95°C.
  • Полипропиленовых труб — соединяются сваркой в единое целое, выдерживают до 25 атм.
  • Труб из сшитого полиэтилена (PEX) — гибкие, гигиеничные, идеальны для водоснабжения.
  • Труб из хлорированного ПВХ — не горят и почти не расширяются.

Каждый материал имеет свои плюсы, главное — правильно подобрать под задачи и условия.

Не забудьте про фильтрацию

Сразу за запорными кранами (например, от Bugatti или ITAP) устанавливается фильтр грубой очистки. Он защищает технику от ржавчины и песка. Картриджные фильтры фильтруют лучше, но требуют замены. Вариант с комбинированным фильтром и редуктором давления — отличный способ сэкономить место.

Если давление в системе выше 5 атм — обязательно ставьте редуктор. Это спасёт трубы от шума и вибрации, а технику — от поломок.

Канализация: уклон и отсутствие запахов

Горизонтальный отвод к стояку делают из труб 40-50 мм с уклоном минимум 2,5%. Резкие повороты — под запретом. Чтобы запахи не попадали в помещение, устанавливают сифоны с гидрозатвором.

К стиральной и посудомоечной машинам подключение идёт либо через сифон, либо через отдельный клапан. Установка измельчителя отходов или фильтра обратного осмоса — дело нехитрое, всё обычно идёт в комплекте.

Монтаж и подключение: внимание к деталям

После завершения отделки и установки мебели начинается подключение:

  • Гибкие подводки (лучше — сильфонные из нержавейки, служат до 50 лет).
  • Сифоны.
  • Фитинги и краны.
  • Счётчики (не забудьте зарегистрировать в ДЭЗе).

Важно: не удлиняйте подводки с системой Aquastop — это может привести к сбоям.

Что с фильтром обратного осмоса

Фильтр монтируется под мойкой. К нему подключают накопительный бак, а иногда и холодильник с ледогенератором. Все соединения выполняются при помощи трубок из PEX, поставляемых в комплекте. Отдельный кран для питьевой воды устанавливают рядом с мойкой.

Уточнения

Сифон (сантехника) - элемент слива раковины, гидрозаслон, препятствующий проникновению неприятных запахов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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