Подключение кухни к воде: частая ошибка вызывает проблемы

Новая кухня — это не только красивая мебель и техника. За фасадами шкафов прячется сложная инженерия, и часто именно она становится источником проблем. Посудомоечная машина булькает? Фильтр не влезает под мойку? Это не случайность — просто не всё предусмотрели заранее.
Разводку труб начинают ещё до сборки кухни — во время чернового ремонта. При этом обязательно учитываются точки подключения, указанные в технической документации, предоставляемой производителем. Все размеры указываются от чистовых поверхностей — и это критически важно.
Если проигнорировать рекомендации проекта, кухня может просто не встать на своё место. Особенно важно учитывать высоту, на которой будут располагаться трубы, чтобы не мешать установке шкафов и техники.
Современные водопроводные системы выполняются из:
Каждый материал имеет свои плюсы, главное — правильно подобрать под задачи и условия.
Сразу за запорными кранами (например, от Bugatti или ITAP) устанавливается фильтр грубой очистки. Он защищает технику от ржавчины и песка. Картриджные фильтры фильтруют лучше, но требуют замены. Вариант с комбинированным фильтром и редуктором давления — отличный способ сэкономить место.
Если давление в системе выше 5 атм — обязательно ставьте редуктор. Это спасёт трубы от шума и вибрации, а технику — от поломок.
Горизонтальный отвод к стояку делают из труб 40-50 мм с уклоном минимум 2,5%. Резкие повороты — под запретом. Чтобы запахи не попадали в помещение, устанавливают сифоны с гидрозатвором.
К стиральной и посудомоечной машинам подключение идёт либо через сифон, либо через отдельный клапан. Установка измельчителя отходов или фильтра обратного осмоса — дело нехитрое, всё обычно идёт в комплекте.
После завершения отделки и установки мебели начинается подключение:
Важно: не удлиняйте подводки с системой Aquastop — это может привести к сбоям.
Фильтр монтируется под мойкой. К нему подключают накопительный бак, а иногда и холодильник с ледогенератором. Все соединения выполняются при помощи трубок из PEX, поставляемых в комплекте. Отдельный кран для питьевой воды устанавливают рядом с мойкой.
Сифон (сантехника) - элемент слива раковины, гидрозаслон, препятствующий проникновению неприятных запахов.
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