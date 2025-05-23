Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приглядитесь: именно эти продукты помогают снизить уровень холестерина
Она подчёркивает загар, фигуру и вкус: юбка, которую стоит носить весь сезон
Какой лосось поможет худеть с удовольствием — раскрыт секрет
На грани исчезновения: Анжелика Агурбаш раскрыла шокирующие подробности своего третьего брака
Итальянский Версаль оживает: в Риме открывают дворец, который ждал 30 лет
Светодиоды, парктроник и немного удачи: комплектация, которая отбивается на продаже
Кевин Спейси призвал Голливуд отказаться от чёрных списков: мне нужна помощь, как Трамбо
Она одна на сотни километров: пирамида в джунглях, которую никто не может объяснить
Вторая собака — двойное счастье или двойная головная боль? Вот что может пойти не так

Ванна для жизни: что нужно знать перед покупкой

2:55
Недвижимость

Ремонт в ванной — дело не только хлопотное, но и ответственное. Ошибся с выбором — и каждый день будешь сталкиваться с неудобством. А замена сантехники потребует денег, времени и нервов. Разбираемся, какую ванну выбрать, чтобы потом не жалеть.

Горячая ванна
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячая ванна

Чугун: надежность на десятилетия

Это классика, которая давно себя зарекомендовала. Чугунные ванны тяжелые, зато и проблем с ними меньше.

Преимущества:

  • Долговечность: служат десятки лет.
  • Высокая устойчивость: не шатаются и не прогибаются.
  • Отлично держат тепло: вода остывает медленно.
  • Молча набираются: почти не шумят.

Недостатки:

  • Вес: около 100-120 кг, что затрудняет установку.
  • Ограниченный выбор форм и расцветок.
  • Нет возможности встроить гидромассаж или подсветку.
  • Высокая цена.

Сталь: практично и недорого

Самый популярный вариант из-за своей цены и простоты установки. Но и с особенностями, о которых важно знать.

Что нужно знать:

  • Бывает из эмалированной стали и нержавейки.
  • Требует тепло- и шумоизоляции.
  • Вес — от 25 до 50 кг.

Плюсы:

  • Разнообразие форм и размеров.
  • Простота транспортировки и монтажа.
  • Срок службы — около 15 лет (нержавейка — дольше).
  • Доступная цена.

Минусы:

  • Быстро остывает вода.
  • Шумит при наборе.
  • Может прогибаться под весом.

Решение: установка каркаса, теплоизоляция (например, монтажной пеной), фиксация к стене.

Акрил: современность и комфорт

Акриловые ванны — фаворит среди тех, кто ценит комфорт и стиль. Но и здесь есть свои тонкости.

Разновидности:

  • Литьевые (дороже, но надежнее).
  • Экструзионные (дешевле, но менее долговечные).

Преимущества:

  • Легкие — около 20 кг.
  • Отлично держат тепло.
  • Тихие.
  • Приятные на ощупь.
  • Удобны для установки аксессуаров.
  • Богатый выбор форм и цветов.
  • Поддаются самостоятельному ремонту.
  • Легкий уход.

Недостатки:

  • Боятся царапин, агрессивных средств, ударов и кипятка.
  • Под весом могут прогибаться.
  • Обязателен каркас для устойчивости.

Что выбрать: краткий итог

Нет "лучшей" ванны — есть подходящая именно вам.

  • Для тех, кто ценит долговечность и классику — чугун.
  • Для практичных и экономных — эмалированная сталь.
  • Для любителей уюта, дизайна и дополнительных функций — акрил.

Выбирайте с учетом условий эксплуатации, конструкции пола, бюджета и личных предпочтений.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. Ванной называют также резервуары для обмывания и погружения разных частей тела, например: сидячая ванна, ножная ванна, глазная ванночка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Шоу-бизнес
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Сколько ЗРК Patriot осталось у Украины и сколько уже уничтожено армией России? Дмитрий Плотников Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Последние материалы
Кастрюлям — отдых! Мягкая капуста для голубцов, которая готовится в микроволновке
Картошка спасает лицо? Да! Эти домашние маски удивят лучше дорогой косметики
Хитрость, о которой молчат диабетики: что съесть вечером, чтобы не бояться утра
Легенды советской авиации: 5 знаковых самолётов СССР
Привычные блюда, которые тайно разрушают здоровье сосудов
Тропа любви и вина и древних мифов: греческий водопад на склонах Олимпа, который не найдёшь в путеводителях
Крипта под ударом: в России предложили конфисковывать цифровую валюту
Тренер Педро Паскаля раскрыл его секретную тренировку без оборудования — и она доступна каждому
Тень Сури: как старая рана омрачила триумф Тома Круза в Каннах
Рис в мидии? А почему никто не сказал, что это вкуснее, чем роллы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.