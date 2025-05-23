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Умывальник в туалет: как не ошибиться с формой и материалом

1:53
Недвижимость

Нужна раковина в туалет? Она должна быть не только компактной, но и удобной, функциональной и — что немаловажно — красивой. Расскажем, на какие модели стоит обратить внимание, и как выбрать идеальный вариант под конкретное пространство.

Человек моет руки с мылом
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек моет руки с мылом

Подбираем форму

Площадь туалета обычно ограничена, поэтому рукомойники бывают:

  • Прямоугольные — экономят место, удобны и практичны.
  • Квадратные — подойдут для более просторных санузлов.
  • Круглые и овальные — выглядят эффектно, но требуют больше пространства.
  • Угловые — находка, если свободна только угловая зона.

Способы установки

  • Подвесная — крепится к стене, не загромождает пространство, легко чистится.
  • Напольная (тюльпан) — классика, плюс закрытая сливная система.
  • Моноблок — современный дизайн, цельная форма, чаще для ванных.
  • Врезная — встраивается в тумбу или столешницу, компактно и практично.
  • Накладная — эффектный вариант, устанавливается на поверхность, смотрится стильно.

Из какого материала лучше

  • Керамика — фарфор долговечен и не темнеет, фаянс — дешевле, но впитывает грязь.
  • Металл — нержавейка прочная, но подвержена царапинам.
  • Камень — дорого, тяжело, но невероятно красиво.
  • Стекло — зрительно расширяет пространство, но требует частой чистки.

Размер имеет значение

  • Ширина — от 20 см и больше.
  • Длина — варьируется от 36 до 60 см.
  • Глубина — меньше 15 см неудобна: вода будет разбрызгиваться.

Что делать, если места совсем нет

Установите раковину над стиральной машиной. Существуют специальные модели с боковым сливом и плоским дном — практично и экономит сантиметры.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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