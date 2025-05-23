Умывальник в туалет: как не ошибиться с формой и материалом

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Нужна раковина в туалет? Она должна быть не только компактной, но и удобной, функциональной и — что немаловажно — красивой. Расскажем, на какие модели стоит обратить внимание, и как выбрать идеальный вариант под конкретное пространство.

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человек моет руки с мылом

Подбираем форму

Площадь туалета обычно ограничена, поэтому рукомойники бывают:

Прямоугольные — экономят место, удобны и практичны.

Квадратные — подойдут для более просторных санузлов.

Круглые и овальные — выглядят эффектно, но требуют больше пространства.

Угловые — находка, если свободна только угловая зона.

Способы установки

Подвесная — крепится к стене, не загромождает пространство, легко чистится.

Напольная (тюльпан) — классика, плюс закрытая сливная система.

Моноблок — современный дизайн, цельная форма, чаще для ванных.

Врезная — встраивается в тумбу или столешницу, компактно и практично.

Накладная — эффектный вариант, устанавливается на поверхность, смотрится стильно.

Из какого материала лучше

Керамика — фарфор долговечен и не темнеет, фаянс — дешевле, но впитывает грязь.

Металл — нержавейка прочная, но подвержена царапинам.

Камень — дорого, тяжело, но невероятно красиво.

Стекло — зрительно расширяет пространство, но требует частой чистки.

Размер имеет значение

Ширина — от 20 см и больше.

Длина — варьируется от 36 до 60 см.

Глубина — меньше 15 см неудобна: вода будет разбрызгиваться.

Что делать, если места совсем нет

Установите раковину над стиральной машиной. Существуют специальные модели с боковым сливом и плоским дном — практично и экономит сантиметры.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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