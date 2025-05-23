Умывальник в туалет: как не ошибиться с формой и материалом

Нужна раковина в туалет? Она должна быть не только компактной, но и удобной, функциональной и — что немаловажно — красивой. Расскажем, на какие модели стоит обратить внимание, и как выбрать идеальный вариант под конкретное пространство.
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек моет руки с мылом
Подбираем форму
Площадь туалета обычно ограничена, поэтому рукомойники бывают:
Прямоугольные — экономят место, удобны и практичны.
Квадратные — подойдут для более просторных санузлов.
Круглые и овальные — выглядят эффектно, но требуют больше пространства.
Угловые — находка, если свободна только угловая зона.
Способы установки
Подвесная — крепится к стене, не загромождает пространство, легко чистится.
Моноблок — современный дизайн, цельная форма, чаще для ванных.
Врезная — встраивается в тумбу или столешницу, компактно и практично.
Накладная — эффектный вариант, устанавливается на поверхность, смотрится стильно.
Из какого материала лучше
Керамика — фарфор долговечен и не темнеет, фаянс — дешевле, но впитывает грязь.
Металл — нержавейка прочная, но подвержена царапинам.
Камень — дорого, тяжело, но невероятно красиво.
Стекло — зрительно расширяет пространство, но требует частой чистки.
Размер имеет значение
Ширина — от 20 см и больше.
Длина — варьируется от 36 до 60 см.
Глубина — меньше 15 см неудобна: вода будет разбрызгиваться.
Что делать, если места совсем нет
Установите раковину над стиральной машиной. Существуют специальные модели с боковым сливом и плоским дном — практично и экономит сантиметры.
Уточнения
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").