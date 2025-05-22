Коричневый ужас в унитазе: как избавиться от известкового налёта без капли химии

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жесткая вода оставляет после себя некрасивые следы — и чем дольше они остаются без внимания, тем сложнее от них избавиться.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Коричневый налёт в унитазе — не просто вопрос гигиены, а настоящая борьба с минералами. Но для победы не нужно вооружаться агрессивной химией. Всё, что вам потребуется — уже есть у вас на кухне.

Что это за пятна и откуда они берутся?

Коричневатые разводы и налёт на стенках унитаза — это результат действия жёсткой воды. Она богата кальцием, магнием и другими минералами, которые со временем оседают, затвердевают и темнеют. Простая чистка ершиком тут не поможет. Зато помогут кислоты и абразивы, причём — полностью натуральные.

Уксус против известкового налёта: работает даже ночью

Обычный столовый уксус — простое и мощное средство. Налейте его в унитаз так, чтобы он покрывал проблемные участки, и оставьте на несколько часов. Идеальный вариант — на ночь.

За это время кислота разрушит структуру отложений. Утром пройдитесь ёршиком — и вы сами увидите разницу.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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