Выбросьте всю бытовую химию: вот что действительно поможет убрать дом

3:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весна — идеальное время, чтобы навести порядок в доме. Но для этого совсем не обязательно покупать агрессивные чистящие средства с дезинфицирующим эффектом и пугающим составом.

Фото: Designed be Freepik by diana-grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка моет окна

Всё необходимое для генеральной уборки у вас уже есть: уксус, сода, соль, лимон и даже пена для бритья. Эти простые и дешёвые средства действительно работают — и к тому же безопасны для здоровья и окружающей среды.

Вопрос не в том, почему отказываться от химии, а в том, почему бы не попробовать иначе? Уборка с помощью подручных средств оказывается не только эффективной, но и экономной. А ещё она избавит дом от резких запахов и ненужных токсинов.

Сода и уксус: ваш тандем против грязи

Начните с кухни и ванной — самых "требовательных" к чистоте зон. Чтобы очистить швы между плиткой, смешайте соду с водой до состояния пасты и нанесите на загрязнённые участки. Через 15-30 минут аккуратно потрите щёткой — усилия минимальны, а результат впечатляет. Если сода закончилась, подойдёт и обычный разрыхлитель.

Для душевых кабин и смесителей можно использовать реакцию уксуса и соды: уксус размягчит налёт, а сода — разрушит его. Распылите уксус, оставьте на полчаса, а затем посыпьте поверхность содой — грязь буквально отпадёт сама.

Лимон и соль против бактерий

Очищаете разделочные доски? Посыпьте их солью и потрите половинкой лимона. Это не только безопасно, но и эффективно: соль работает как скраб, а лимон дезинфицирует поверхность.

Чистим микроволновку и духовку — без усилий

Положите в печь несколько ломтиков лимона или миску с уксусом, включите на пару минут, чтобы они начали испаряться, — жир отстанет безо всякой химии. Осталось просто протереть внутренности губкой с водой и каплей моющего средства.

Пена для бритья и зеркала без разводов

Пена для бритья отлично справляется с чисткой зеркал и стеклянных поверхностей. Она действует как мягкое мыло и при этом предотвращает запотевание. Просто нанесите, протрите — и забудьте о разводах.

Не забудьте про стиральную машину

Чтобы избавиться от загрязнений внутри барабана, налейте стакан уксуса в отсек для порошка, а в сам барабан засыпьте соду. Запустите самый горячий режим — машина станет как новая.

Матрасы, ковры и мягкая мебель — только сода

Пищевая сода спасёт от запахов и влаги в тканях. Рассыпьте её по поверхности матраса, ковра или дивана, вотрите и оставьте на полчаса. Затем тщательно пропылесосьте — свежесть обеспечена. Такой способ также поможет справиться с пылевыми клещами.

Окна, полы и мебель — всё можно вымыть уксусной водой

Смешайте уксус и воду в равных пропорциях, добавьте каплю эфирного масла (например, лимонного или лавандового) — и универсальное чистящее средство готово. Оно подходит для полов, подоконников, рам, мебели и любых гладких поверхностей. Используйте микрофибру или качественные тряпки — и никакой разводов.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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