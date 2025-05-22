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Хотите продать квартиру быстрее и дороже? Вот что нужно сделать

3:11
Недвижимость

Многие продавцы уверены, что квартира будет выглядеть дороже, если поставить в неё модную мебель и повесить дорогую люстру. Но риелторы уверяют: большинство покупателей интересует не декор, а ощущение порядка и пространства.

Минималистичный дизайн гостиной
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Минималистичный дизайн гостиной

Именно это формирует первое впечатление и влияет на решение. Один элемент интерьера способен не только визуально "раздвинуть" стены, но и реально увеличить стоимость квартиры. Речь идёт не о перепланировке или дорогой отделке, а о встроенных системах хранения.

Почему они работают

Шкафы, полки и ниши, встроенные в стены, создают аккуратное, цельное пространство, в котором не остаётся места визуальному шуму. Такие решения воспринимаются как часть архитектуры, а не как отдельная мебель. Пространство кажется продуманным, современным и готовым к жизни — и это сразу выделяет квартиру на фоне других.

Квартиры с встроенными системами хранения продаются на 5-10% дороже, особенно если речь идёт о компактных помещениях, где каждый метр важен. Но даже в просторных квартирах такие элементы добавляют интерьеру статуса — без перегруза и излишней вычурности.

Как встроенные решения влияют на восприятие пространства

Когда шкаф "прячется" в стену, помещение кажется больше. Когда полки размещены под потолком, освобождается полезная площадь внизу. Когда в нише аккуратно встроена зона под телевизор, книги или декор, исчезает ощущение нагромождения. Всё это формирует визуальный порядок — ключевой фактор для тех, кто рассматривает квартиру с намерением купить.

В 2025 году аналитики заметили: объявления о продаже квартир с акцентом на встроенные решения набирали просмотры и заявки в среднем на 20% быстрее. Это тренд, который работает и на рынке аренды. Люди хотят жить в продуманном пространстве — и готовы за это платить.

Как это реализовать без перепланировки

Встроенная система хранения не требует глобального вмешательства. Шкаф в нише, оформленный в тон стен, может быть выполнен на заказ и стоить дешевле брендовой мебели. Полки по верхнему периметру комнаты, ниши с декоративной подсветкой, спрятанные ящики и фасады без ручек — всё это можно реализовать даже в типовой квартире, если поработать с мастером и минималистичным дизайном. Главное — не утяжелить интерьер. Секрет эффективности таких решений именно в их сдержанности.

Это инвестиция, которая работает

Когда встроенные решения становятся частью интерьера, квартира воспринимается как законченный, функциональный и уютный объект. И это не только визуальный эффект — это реальная прибавка к стоимости. При этом вы получаете комфорт прямо сейчас, не дожидаясь продажи: порядок, больше пространства, меньше визуального шума.

Начав с одной комнаты, вы удивитесь, как сильно изменится атмосфера в квартире. И, возможно, уже не захотите расставаться с этим жильём.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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