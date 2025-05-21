Этот режим кондиционера экономит до 30% энергии — но о нём никто не вспоминает

После установки кондиционера в квартире многие быстро сталкиваются с неприятной реальностью: комфорт сопровождается высокими расходами на электричество. Однако эксперты уверяют — если понять, как грамотно использовать климатическую технику, прохладу можно получить без ущерба для кошелька.
Врачами и климатологами неоднократно поднимался вопрос: стоит ли сразу снижать температуру в квартире до 22-23 °C, если на улице за тридцать? Как говорят специалисты, организм не успевает адаптироваться, и такой перепад может навредить. Достаточно понизить температуру на 4 градуса, чтобы ощутить желанную прохладу.
Именно такой подход рекомендует Министерство энергетики Австралии, где жаркие месяцы приходятся на период новогодних праздников. Ведомство считает, что наиболее разумной является установка кондиционера на 26 °C. Эта температура комфортна для сна и повседневной жизни. Кроме того, каждый градус ниже этой отметки увеличивает расходы на электроэнергию примерно на 10 %.
Большинство владельцев кондиционеров используют лишь один режим — охлаждение. Он обозначается снежинкой и автоматически снижает температуру до заданного уровня. Однако существует и ряд других настроек, которые могут быть не менее эффективными, особенно если важно сэкономить:
Кроме того, большинство моделей оснащены таймером, позволяющим автоматически включать и выключать устройство. Это особенно важно ночью, когда постоянная работа кондиционера может привести к переохлаждению.
Многие пользователи замечали, что под утро в кондиционированной комнате становится невыносимо холодно. Это происходит из-за того, что кондиционер работает на полную мощность всю ночь. Таймер решает эту проблему: его можно запрограммировать так, чтобы охлаждение прекратилось через полчаса после того, как вы заснете.
Также удобно активировать устройство незадолго до возвращения домой — и вас встретит освежающая прохлада без круглосуточной работы прибора.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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