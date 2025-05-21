Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите продать квартиру быстрее и дороже? Вот что нужно сделать
Экспорт картофеля из Грузии в Россию увеличился на 40%: что стоит за этим волнительным ростом
Чудовище, которое кормят тоннами дизеля: самый могучий самосвал всех времён
ФИФА грозит отстранить Бразилию от участия в чемпионате мира 2026 года
Эти юбки визуально убирают несколько килограммов — откройте для себя модные хитрости
Чистая энергия на горизонте: что скрывает новый успех термоядерного синтеза
Судьбоносная встреча в воздухе: записка от пилота превратилась в роман
Необычные сочетания: что добавить к салату с крабовыми палочками для взрывного вкуса — экспериментируйте
Вот и настал тот день: Шаляпин подал объявление о поиске работы после отдыха на Бали

Этот режим кондиционера экономит до 30% энергии — но о нём никто не вспоминает

2:43
Недвижимость

После установки кондиционера в квартире многие быстро сталкиваются с неприятной реальностью: комфорт сопровождается высокими расходами на электричество. Однако эксперты уверяют — если понять, как грамотно использовать климатическую технику, прохладу можно получить без ущерба для кошелька.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Секреты температуры: где граница между комфортом и перерасходом?

Врачами и климатологами неоднократно поднимался вопрос: стоит ли сразу снижать температуру в квартире до 22-23 °C, если на улице за тридцать? Как говорят специалисты, организм не успевает адаптироваться, и такой перепад может навредить. Достаточно понизить температуру на 4 градуса, чтобы ощутить желанную прохладу.

Именно такой подход рекомендует Министерство энергетики Австралии, где жаркие месяцы приходятся на период новогодних праздников. Ведомство считает, что наиболее разумной является установка кондиционера на 26 °C. Эта температура комфортна для сна и повседневной жизни. Кроме того, каждый градус ниже этой отметки увеличивает расходы на электроэнергию примерно на 10 %.

Режимы, о которых забывают 90% пользователей

Большинство владельцев кондиционеров используют лишь один режим — охлаждение. Он обозначается снежинкой и автоматически снижает температуру до заданного уровня. Однако существует и ряд других настроек, которые могут быть не менее эффективными, особенно если важно сэкономить:

  • Вентиляция — позволяет циркулировать воздуху без охлаждения.
  • Интеллектуальный режим — работает по принципу "мягкого охлаждения", снижая температуру всего на 1-2 градуса.
  • Турборежим — подходит для быстрого охлаждения комнаты перед сном.

Кроме того, большинство моделей оснащены таймером, позволяющим автоматически включать и выключать устройство. Это особенно важно ночью, когда постоянная работа кондиционера может привести к переохлаждению.

Не переохлаждайтесь: используйте таймер с умом

Многие пользователи замечали, что под утро в кондиционированной комнате становится невыносимо холодно. Это происходит из-за того, что кондиционер работает на полную мощность всю ночь. Таймер решает эту проблему: его можно запрограммировать так, чтобы охлаждение прекратилось через полчаса после того, как вы заснете.

Также удобно активировать устройство незадолго до возвращения домой — и вас встретит освежающая прохлада без круглосуточной работы прибора.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Шоу-бизнес
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым Аудио 
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Последние материалы
Эффективный способ ухода за томатами: йод в сочетании с молоком
Зелень в пластике — удобство или опасность? Рассказываем, что обнаружили в салатах
Короткие и практичные тренировки: японский секрет идеального тела за 4 минуты в день
Один человек на всю жизнь: эти 4 породы собак никогда не будут любить никого, кроме вас
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Этот режим кондиционера экономит до 30% энергии — но о нём никто не вспоминает
Нейросуд на Госуслугах: ИИ начнёт разбирать простые судебные дела
Диагностика кожи дома: как узнать, чего ей не хватает, и подобрать нужные средства
Многодетные семьи в ожидании: новая мера поддержки ипотечного кредитования может удвоить выплату
Посетители Земляничных полей в Нью-Йорке в шоке: почему вырубили деревья у знаменитой мозаики IMAGINE
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.