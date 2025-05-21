Этот режим кондиционера экономит до 30% энергии — но о нём никто не вспоминает

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После установки кондиционера в квартире многие быстро сталкиваются с неприятной реальностью: комфорт сопровождается высокими расходами на электричество. Однако эксперты уверяют — если понять, как грамотно использовать климатическую технику, прохладу можно получить без ущерба для кошелька.

Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кондиционер

Секреты температуры: где граница между комфортом и перерасходом?

Врачами и климатологами неоднократно поднимался вопрос: стоит ли сразу снижать температуру в квартире до 22-23 °C, если на улице за тридцать? Как говорят специалисты, организм не успевает адаптироваться, и такой перепад может навредить. Достаточно понизить температуру на 4 градуса, чтобы ощутить желанную прохладу.

Именно такой подход рекомендует Министерство энергетики Австралии, где жаркие месяцы приходятся на период новогодних праздников. Ведомство считает, что наиболее разумной является установка кондиционера на 26 °C. Эта температура комфортна для сна и повседневной жизни. Кроме того, каждый градус ниже этой отметки увеличивает расходы на электроэнергию примерно на 10 %.

Режимы, о которых забывают 90% пользователей

Большинство владельцев кондиционеров используют лишь один режим — охлаждение. Он обозначается снежинкой и автоматически снижает температуру до заданного уровня. Однако существует и ряд других настроек, которые могут быть не менее эффективными, особенно если важно сэкономить:

Вентиляция — позволяет циркулировать воздуху без охлаждения.

Интеллектуальный режим — работает по принципу "мягкого охлаждения", снижая температуру всего на 1-2 градуса.

Турборежим — подходит для быстрого охлаждения комнаты перед сном.

Кроме того, большинство моделей оснащены таймером, позволяющим автоматически включать и выключать устройство. Это особенно важно ночью, когда постоянная работа кондиционера может привести к переохлаждению.

Не переохлаждайтесь: используйте таймер с умом

Многие пользователи замечали, что под утро в кондиционированной комнате становится невыносимо холодно. Это происходит из-за того, что кондиционер работает на полную мощность всю ночь. Таймер решает эту проблему: его можно запрограммировать так, чтобы охлаждение прекратилось через полчаса после того, как вы заснете.

Также удобно активировать устройство незадолго до возвращения домой — и вас встретит освежающая прохлада без круглосуточной работы прибора.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.