Зубные щётки с ИИ: стоит ли переплачивать за разговорчивый гаджет?

4:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Забудьте всё, что вы знали о чистке зубов: теперь это интеллектуальный процесс, в котором технологии следят за каждой вашей ошибкой. Специалисты сравнили две инновационные модели — доступную Oral-B iO 2 и продвинутую Oclean X Ultra S Sonic. Результаты оказались неожиданными.

Фото: commons.wikimedia.org by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Электрическая зубная щётка

От ветки до искусственного интеллекта: эволюция гигиены

Чистка зубов, как выясняется, — далеко не изобретение современности. Уже 3500 лет назад вавилоняне использовали волокнистые ветки, а в Китае 800 лет назад появились прообразы зубных щеток с натуральной щетиной. Европа присоединилась к прогрессу только в XVIII веке, предложив щетки из кости и щетины свиней.

Спустя века, технологии довели процесс до совершенства: на смену примитивным инструментам пришли электрические устройства, а теперь — умные гаджеты с элементами ИИ.

Oral-B iO 2: входной билет в мир "умной" чистки

Бренд Oral-B, который с 1963 года специализируется на электрических щетках, недавно выпустил самую бюджетную модель из своей флагманской серии iO. Устройство создано для тех, кто только делает первые шаги от ручной чистки к интеллектуальной.

Несмотря на низкую цену, щетка получила магнитную технологию и три уровня интенсивности. Однако двигатель здесь уступает по мощности старшим моделям, а индикатор давления — это лишь небольшой светодиод, который не всегда заметен при чистке.

Щетка весит всего 124 грамма, работает до 30 дней без подзарядки, но зарядка занимает почти сутки. Таймер помогает распределять внимание по всем зонам рта: каждые 30 секунд щетка сигнализирует о смене сектора. Подключение к смартфону отсутствует, как и расширенные режимы — всё максимально просто.

Важно учитывать: сменные насадки iO стоят вдвое дороже стандартных головок Oral-B, и производитель рекомендует менять их каждые 3 месяца.

Oclean X Ultra S Sonic: когда зубная щетка говорит с вами

Молодой китайский бренд Oclean появился лишь в 2016 году, но уже предлагает решения, которые способны конкурировать с мировыми гигантами. Модель X Ultra S Sonic — это не просто зубная щетка, а многофункциональный гаджет, оснащённый искусственным интеллектом, Wi-Fi и динамиком.

Отличительной особенностью устройства стала звуковая технология с двигателем Maglev 3.0, обеспечивающим до 84 тысяч вибраций в минуту. Для сравнения: обычные ручные щетки ограничиваются всего несколькими сотнями движений.

Щетка тоньше и легче, чем Oral-B iO 2, а также оснащена цветным экраном и встроенным голосовым помощником, который уведомляет о сильном давлении или необходимости смены зоны. Датчики давления и гироскоп позволяют ИИ анализировать качество чистки в реальном времени и выдавать баллы за каждую сессию.

Устройство совместимо с приложением Oclean Care+, где можно настроить десятки режимов, следить за прогрессом и получать персонализированные рекомендации.

Аккумулятор, зарядка и аксессуары

Аккумулятор ёмкостью 1200 мАч обеспечивает около 20 дней автономной работы. Полная зарядка занимает всего 4,5 часа, а магнитное настенное крепление и футляр делают щетку удобной для путешествий. Цена около 45 тысяч форинтов — вполне адекватна за столь продвинутую функциональность. Для сравнения: аналогичная по цене модель от Oral-B — iO 6 — предлагает меньше возможностей.

Что выбрать: американскую надёжность или китайский интеллект?

Если вы ищете простое решение с минималистичным функционалом — iO 2 станет отличным стартом в мире электрических щеток. Но тем, кто хочет максимума за разумные деньги, стоит обратить внимание на Oclean: здесь есть всё - от искусственного интеллекта до цветного дисплея и голосовых уведомлений, пишет hvg.hu.

Уточнения

Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.