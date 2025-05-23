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Как 85% россиян лишают себя нормального отпуска: во всём виновата ипотека

2:02
Недвижимость

Многие россияне с ипотекой вынуждены урезать расходы на отдых и другие нужды из-за платежей по кредиту. Только 15% таких граждан могут позволить себе отпуск без ограничений, так как у них хватает средств на ипотеку и другие траты. Об этом свидетельствуют результаты исследования Level Group.

Дом из долларов
Фото: Freepik by bedneyimages, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом из долларов

Более половины респондентов (57%) выбирают более экономичные варианты отдыха: бронируют бюджетные отели, ищут скидки на билеты и выбирают менее дорогие направления. 25% опрошенных признались, что из-за ипотеки вынуждены отдыхать реже, чем им хотелось бы. Лишь 3% полностью отказываются от поездок, поскольку все их средства уходят на погашение ипотечного кредита, пишет Газета.Ru.

Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group, отметил, что ипотека часто становится значительной статьей расходов на длительный срок. Поэтому при оформлении кредита важно соблюдать правило финансовой безопасности: ежемесячный платеж не должен превышать 40-50% от дохода. Например, при зарплате в 100 тысяч рублей максимально допустимый платеж по ипотеке составляет 50 тысяч рублей. Это помогает избежать чрезмерной нагрузки на семейный бюджет и сохранить возможность покрывать другие важные расходы, включая отдых и непредвиденные траты.

Исследование также выявило, какие суммы россияне тратят на погашение ипотечного кредита без учёта досрочных платежей.

Большинство опрошенных (40%) платят от 50 000 до 100 000 рублей в месяц. Ещё 33% респондентов отдают от 30 000 до 50 000 рублей. Только 21% опрошенных платят до 30 000 рублей в месяц, а у 6% ежемесячный платёж по ипотеке составляет от 100 000 до 150 000 рублей.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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